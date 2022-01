Cancer : le CHU de Clermont-Ferrand, seul en France équipé d'une plateforme de détection dernier cri

Des détections de cancer et des suivis plus précis pour des traitements personnalisés : le CHU de Clermont-Ferrand en pointe grâce à l'arrivée de deux nouvelles machines d'analyse. L'hôpital clermontois est le seul en France à posséder une telle plateforme avec l'Institut Pasteur.

Ce sont deux machines installées depuis septembre dans une pièce étroite du CHU Estaing de Clermont-Ferrand, au cœur du service d'hématologie biologique du Pr Marc Berger. "Nous sommes les seuls, avec l'Institut Pasteur, à être équipés en France avec ces deux technologies en parallèle", détaille celui qui coordonne la plateforme.

De quoi gagner en précision dans la traque des cellules cancéreuses confirme son responsable scientifique, le Pr Andrei Tchirkov. Cette nouvelle technologie permet d'identifier une cellule malade sur un, voire dix millions de cellules normales, soit une analyse cent fois plus précise qu'auparavant.

Zoom sur la nouvelle plateforme de recherche des cellules cancéreuses du CHU de Clermont-Ferrand. Copier

Une analyse plus pointue pour adapter les traitements

Si l'une des machines permet d'analyser plus d'échantillons à la fois, l'autre, permet d'identifier six anomalies génétiques à la fois, caractéristiques de cancers. "Dans ce cas par exemple de suspicion d'une leucémie aigue", explique devant l'écran le Dr Thomas Tassin, biologiste médical, "on sait qu'il y a des mutations qui existent, qui sont à rechercher" et c'est ce qui va permettre d'identifier les cellules cancéreuses, mais aussi de les quantifier, opération qui auparavant se faisait en deux temps avec une à deux semaines de délai. "C'est un gain de temps important pour le diagnostic."

Egalement pour le suivi du patient, la personnalisation de son traitement en fonction de l'évolution de la maladie et pour prévenir la récidive complète le Pr Berger. "Avec l'ancienne technique, on pouvait penser que les cellules cancéreuses avaient disparu, eh bien non, elles sont encore là, donc on va continuer le traitement voire le changer, et pour certains on va confirmer qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses et on va pouvoir tenter d'arrêter le traitement."

Le Pr Marc Berger coordonne cette plateforme de recherche des cellules cancéreuses au CHU de Clermont-Ferrand. Copier

Les deux machines sont également accessibles pour la recherche et bien-sûr pour tous les patients auvergnats dont les prélèvements pourront être envoyés à la plateforme pour une analyse plus pointue.

D'autres applications sont également envisagées à l'avenir, pour rechercher des infections (VIH, tuberculose, papillomavirus...) ou pour détecter de l'ADN de la tumeur circulant dans le sang, sans avoir à faire une biopsie de la tumeur elle-même.

Cet équipement a coûté 296.000 euros, financés pour moitié par la Ligue contre le cancer.