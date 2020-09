Cancer du sein : des Foulées roses virtuelles organisées à Dax, Tyrosse et Mont-de-Marsan

Pas de Foulées roses à Dax cette année. Elles devaient avoir lieu dans le parc des arènes le 11 octobre prochain. Mais la Ligue contre le Cancer des Landes a décidé de les annuler à cause du contexte sanitaire et de les remplacer par des foulées virtuelles. Même chose à Tyrosse et Mont-de-Marsan.

L'événement, créé il y a huit ans, réunit habituellement entre 4000 et 5000 personnes dans le parc Théodore Denis à Dax. À quelques jours d'"octobre rose", une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, la Ligue contre le cancer des Landes a fait le choix de ne pas maintenir dans leur forme originale les Foulées roses de Dax, le 11 octobre, à cause de la crise sanitaire et des contraintes qui en découlent.

Mais pas question de ne rien faire non plus. Alors l'idée est venue de faire les Foulées roses autrement. Des foulées roses virtuelles lancées depuis le lundi 14 septembre et jusqu'au 11 octobre. Il s'agit d'une mobilisation individuelle et symbolique. Tout un chacun peut choisir l'activité qu'il souhaite (course à pied, marche, vélo, trottinette, trampoline, ping-pong) et s'inscrire sur le site de la Ligue contre le cancer.

L'inscription aura valeur de don, explique Jacques Thibaudon, le président du comité des Landes de la Ligue contre le cancer. Chaque participant est invité à partager son aventure : "L'objectif, c'est de promouvoir les dépistages des cancers féminins, mais c'est aussi de pousser les gens à se rendre compte que la pratique d'un sport va permettre d'éviter un certain nombre de cancers."

Plusieurs autres courses et marches au profit de la lutte contre le cancer du sein sont déprogrammées dans les Landes, mais se tiendront également de façon virtuelle. C'est le cas à Saint-Vincent-de-Tyrosse, où les "Boucles roses autrement" auront lieu du 1er au 31 octobre. Pour participer, il faut faire un don de 10 euros sur le site de la mairie, puis faire une boucle de 5 km au départ du centre de loisirs autant de fois que vous voulez. N'oubliez pas de vous prendre en selfie au départ de votre course et de l'envoyer à l'adresse 'les.boucles.roses@gmail.com'. Les photos seront partagées sur la page Facebook de la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

À Mont-de-Marsan, les Foulées du Moun sont annulées en raison des mesures sanitaires. Cependant, les organisateurs invitent tous les coureurs à soutenir différentes associations en leur faisant un don, comme expliqué dans leur post Facebook.

Événement maintenu ce dimanche à Mugron

La course organisée à Mugron est, de son côté, maintenue. Les marcheurs de l'Espoir Mugronnais Running organisent une marche de 10 km au profit de la Ligue contre le cancer du sein ce dimanche 27 septembre. Accueil à partir de 8h30 au Patro (4 avenue Carnot à Mugron) pour un départ à 9h. Participation de 5 euros, dont 3 euros seront reversés à La Ligue contre le Cancer. Une urne sera à disposition pour les dons qui seront reversés à la Ligue contre le cancer. Pour le respect des gestes barrières, une petite pochette avec de quoi vous ravitailler vous sera offerte avant le départ de la marche.