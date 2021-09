Cancer pédiatrique : la brigade d'intervention de Paris ouvre ses portes à des enfants pour septembre en or

"Septembre en or" démarre pour lutter contre le cancer pédiatrique. Les associations appellent aux dons pour financer la recherche médicale et des journées de "parenthèse enchantée" comme celle proposée à 10 enfants malades au centre d'entrainement de la brigade d'intervention de Paris.

Ils sont une dizaine ce matin-là, réveillés "depuis 6h du matin à demander quand est-ce qu'on va voir les policiers", confie Olympe, la maman de l'un d'entre eux. Maximilien, son fils de 5 ans est malade. Entre deux chimio il participe à la journée de "parenthèse enchantée" organisée par l'association Princesse Margot au centre d'entrainement des policiers de la brigade d'intervention de Paris. Une journée qui lance "septembre en or", le mois de lutte contre le cancer pédiatrique. L'occasion d'appeler aux dons pour financer la recherche médicale et l'accompagnement des familles.

Chaque année, 3.000 enfants sont diagnostiqués en France. Pour les sortir de leur quotidien rythmé par les soins, les opérations, les traitements, l'association Princesse Margot propose régulièrement des journées de "parenthèse enchantée", réalise des rêves d'enfants et soutient les familles grâce à une maison à Vincennes où les parents et tous leurs enfants sont accueillis, pris en charge par des psychologues.

Une journée avec les policiers de la brigade d'intervention de Paris

Ce matin de rentrée, c'est donc une de ces "parenthèses enchantées" que l'association essaye d'organiser le plus souvent possible. Les enfants malades, leurs frères et sœurs et leurs parents vont pouvoir passer la journée avec les policiers de la brigade d'intervention de Paris. Des agents surentrainés et cascadeurs vont découvrir les familles invitées. Après une démonstration d'un faux assaut - course en voiture avec gyrophare et sirène, attaque d'un chien de l'équipe cynophile et descente en rappel sur les murs de la caserne - place à la pratique pour les enfants qui vont pouvoir s'essayer à plusieurs ateliers avec les policiers.

Margot participe à la journée de "parenthèse enchantée" de l'association Princesse Margot à la brigade d'intervention de Paris. © Radio France - Faustine Mauerhan

Margot, petite fille à la boule à zéro, le crane marqué par les cicatrices et un gros pansement, veut faire des "cascades" comme les pro. "J'ai pas peur moi, moi-aussi je vais le faire", décrète la fillette. Aussitôt dit, aussitôt fait, on lui enfile un baudrier et elle se laisse pendre sous les jambes de Seb, policier de la brigade. Derrière elle, c'est au tour de Danny. Après une première chimio pour se débarrasser d'un angiosarcome, on vient de lui annoncer une récidive. Il se fera réopérer mi-septembre. Cette journée c'est comme des vacances pour lui et sa maman. "Temps qu'il est heureux, moi je suis heureuse. Ca ne pouvait pas mieux tomber, les uniformes il adore ça, il regarde en permanence des vidéos d'entrainement de la police, ce sont ses héros, là il va être regonflé à bloc".

"Leur donner de la force"

Des sacrées leçons de vie données aux plus grands par ces enfants. Le commandant de la brigade est le premier impressionné. "Ils sont des sacrés caractères ! C'est très gratifiant pour nous car c'est aussi ça être au service du public. Et c'est l'occasion de leur donner de la force, de les aider à franchir des étapes pour se battre contre leur maladie."

"Ils vont se croire l'espace d'un instant tout puissant", confirme Muriel Hattab, la présidente de l'association Princesse Margot. "L'idée c'est de leur mettre des paillettes dans les yeux mais aussi de leur donner beaucoup de force pour traverser et continuer leur combat." Alors pour aider à financer d'autres journées comme celles-ci, il faut donner. Vous pouvez le faire sur le site de l'association, en cliquant ici.