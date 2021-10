Cancer : un TEP Scan inauguré à Saint-Nazaire

Toutes les grandes villes en sont équipées depuis près de 20 ans, mais la région accusait un gros retard dans les villes moyennes. Un retard que l'Agence Régionale de Santé et l'Assurance Maladie sont en train de combler. Le TEP Scan inauguré ce mercredi à la Clinique Mutualiste de Saint-Nazaire le sera bientôt également à Laval, au Mans, à Cholet ou encore à La Roche-Sur-Yon.

Une imagerie pour voir à l'intérieur de la tumeur

Le TEP Scan permet de mieux diagnostiquer mais aussi de mieux soigner, en adaptant les traitements de façon ciblée et personnalisée car c'est une imagerie qui ne dit pas seulement la taille ou la grosseur de la tumeur, mais aussi ce qu'elle a à l'intérieur et comment elle fonctionne. Jean-Marc Caignon, médecin nucléaire explique : "On injecte dans le patient un produit radioactif : une sorte de sucre, car les cellules cancéreuses sont grandes consommatrices, associé à du fluor qui va agir comme une lanterne. Les doses sont fabriquées ici dans notre laboratoire".

Une centaine de patients en ont bénéficié depuis le 7 septembre, mais à terme, la Clinique évoque 2 mille patients par an. Autant de malades qu'on envoyait jusqu'ici à Nantes. Un transfert parfois impossible quand le patient est trop âgé ou trop affaibli. Pour Jean-Paul Leduc, président de la Clinique "c'est une réponse humaine et de proximité plus que nécessaire".

Le taux de cancer n'est pas une fatalité" - Jean-Jacques Coiplet, directeur de l'Agence Régionale de Santé

D'autant qu'à St Nazaire et dans ses environs, le taux de cancer est 28% plus élevé que la moyenne nationale. On en connait toujours pas toutes les causes, l'enquête de zone suit son cours mais le patron de l'Agence Régionale de Santé, Jean-Jacques Coiplet l'assure "ce n'est pas une fatalité, on peut agir aussi. Il y a cette machine, et puis aussi le contrat local de santé signé avec la ville de Saint-Nazaire et l'an prochain avec la Carène. Ce sont des aides financières pour plus de prévention à tous les niveaux".

Le TEP Scan et les travaux pour l'installer ont coùté 3 millions d'euros. La Clinique Mutualiste a également fait l'acquisition d'un autre outil d'imagerie médicale : une deuxième gamma caméra. La première, avec près de 4 mille patients par an, était saturée.