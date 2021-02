Cancers chez les enfants : des familles témoignent dans le livre "Regards"

34 familles ont choisi ce 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant, pour publier un livre où elles racontent sans tabou leur combat et celui des enfants. Elles mettent en mots leurs histoires, leurs bouleversements, leurs drames mais aussi leurs espoirs, leurs solidarités, leurs rencontres.

Alban, 9 ans est guéri

Parmi les témoignages, il y a celui de Marie Thibaud qui vit à Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique. Son fils de 9 ans, Alban, avait déclaré une leucémie en décembre 2015. Aujourd'hui, il est guéri. "Le cancer de l'enfant, c'est juste l'horreur. C'est le monde qui s'écroule quand on apprend que son enfant a un cancer. On ne sait pas si le lendemain il sera en vie et s'il atteindra les trois ans avant d'arriver à la rémission. Et puis un jour, la guérison. Il y a le monde d'avant et le monde de l'après raconte cette maman. "C'est vraiment un livre d'amour. Il faut y croire. Il ne faut rien lâcher. Il faut dire aux familles qu'elles ne sont pas seules" dit Marie Thibaud. Pour ces 34 familles, l'objectif de ce livre est "de mobiliser l’opinion publique et les dirigeants pour que les cancers pédiatriques soient enfin pris en compte". Vous pouvez acheter le livre "Regards" sur le site de l'éditeur Les plumes d'Ocris.