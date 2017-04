Cancers héréditaires: une conférence vendredi au CHP Saint-Grégoire près de Rennes pour tout savoir

Le Centre Hospitalier de Saint-Grégoire au nord de Rennes propose une conférence vendredi soir pour parler des cancers héréditaires. Une conférence grand public avec l'association GENETICANCER et l'équipe d'oncogénétique du CHU et du centre Eugène Marquis de Rennes.

Ce vendredi soir, le grand public peut assister à une conférence sur les cancers héréditaires organisée au CHP Saint-Grégoire au nord de Rennes en partenariat avec l'association GENETICANCER et l'équipe d'oncogénétique du CHU et du centre Eugène Marquis de Rennes.

Le docteur François D'Halluin, chirurgien gynécologue au CHP St Grégoire, interviendra lors de cette conférence. Il était l'invité de France Bleu Armorique vendredi matin. Il explique notamment que "5 à 10% des cancers du sein sont liés à une part de génétique et qu'il y a une part de transmission de ces mutations." Ces cancers interviennent chez des femmes plus jeunes. "Ils sont souvent plus agressifs et se transmettent de génération en génération", poursuit le docteur François D'Halluin.

Dépistages et informations nécessaires

Pour connaître leurs risques, les familles doivent réaliser des prélèvements qui servent à les informer et éventuellement à prendre des mesures. "Ce sont soit des mesures de surveillance, soit de chirurgie préventive pour diminuer leurs risques, explique le médecin breton.

"Tout le monde ne veut pas savoir, c'est vrai, mais le dépistage permet la prise en charge" le docteur François D'Halluin

La chirurgie préventive, soit l'ablation totale des seins, "n'est pas souvent réalisée en France. Ce n'est pas dans notre culture pour l'instant", raconte le gynécologue. "Mais le cas d'Angelina Jolie a levé quelques tabous dans les familles concernées par les cancers génétiques".

La conférence ce vendredi soir au CHP Saint-Grégoire va permettre à des soignants mais aussi des non soignants de témoigner. C'est un soutien important pour les familles concernées. C'est aussi une affaire d'hommes explique François D'Halluin, "ils peuvent transmettre le gêne à leurs enfants" et doivent donc participer à cette prévention.

