"Cancers, la vérité pour nos enfants" annonce de nouvelles investigations sur les cancers pédiatriques

Leur quotidien est chamboulé depuis plusieurs mois. Coralie, Anne et Manuella sont trois mamans déterminées. Toutes cherchent à comprendre pourquoi une dizaine de cas de cancers pédiatriques, dont leurs propres enfants, ont été diagnostiqués dans une zone entre Igoville et Pont-de-l'Arche. "Beaucoup de personnes sont inquiètes et nous posent des questions !", explique Manuella Ferreira, docteur en écobiologie et membre de l'association.

Ce mercredi 14 septembre, une réunion publique de l'association "Cancers, la vérité pour nos enfants" a eu lieu à Pont-de-l'Arche. L'association prend de plus en plus d'importance. Déjà 120 personnes ont adhéré en quelques mois. Aujourd'hui après avoir découvert en juin dernier, après analyses de cheveux, des traces de plomb et des terres rares sur des enfants dans l'Eure, l'association souhaite poursuivre les recherches.

De nouvelles analyses

"Les autorités sont limitées", affirme Anne Melun, docteur libérale, "Du coté de Santé Publique France, ils ne peuvent pas faire plus donc maintenant c'est à nous de jouer. C'est triste que ce soit à nous de mener un nouveau combat mais nous allons le faire."

Des tests plus large avec plus d'enfants vont donc être menées. L'association entend aussi procéder à "des analyses de la terre, de l'eau et de l'air" dans les zones où des cas de cancers ont été diagnostiqués. Pour Anne Melun, ces nouvelles études seront résolument "scientifiques en s'appuyant sur des études".

Un appel aux subventions

L'association a aussi profité de l'évènement pour convier de nombreux politiques dont le député Philippe Brun. "Nous avons besoin de l'aide de tout le monde pour mener à bien ces investigations", explique Coralie Jarguel, maman d'un petit garçon qui a eu un cancer. "Cela coûte beaucoup d'argent. Si des membres de la communauté scientifique, des politiques souhaitent nous soutenir, ils sont bienvenus."

Aujourd'hui, un test sur des cheveux coûte environ 350 euros à l'association. Concernant leurs investigations, les membres de l'association ont reçu "le soutien de Brigitte Macron". "Des grands-parents ont envoyé des lettres", explique Coralie Jarguel. "Brigitte Macron a contacté l'ARS qui nous en a fait part."

Le nombre de cancers pédiatriques observé correspond à la fréquence observé partout en France sur cette taille de population", explique l'Agence Régionale de Santé Normandie

Dans un communiqué, l'ARS rappelle que des études ont été menées depuis maintenant 3 ans concernant ces cas de cancers pédiatriques. Le nombre de cas a été comparé au nombre de cas national. Les familles ont aussi répondu à des questionnaires afin de repérer une cause commune aux cancers identifiés.

D'après les résultat obtenus, l'ARS affirme qu'aucun facteur commun n'a été identifié en 2021. "En l'absence d'hypothèse étiologique, la réalisation d'une campagne de mesures environnementales spécifique ne se justifiait pas", explique l'ARS. "Par conséquent, en l'absence de causes environnementale et épidémiologique identifiées, l'hypothèse retenue en l'état actuel des connaissances est un regroupement ponctuel des cas de cancers pédiatriques."

Depuis les premières conclusion, une surveillance a été mise en place par Santé Publique France avec le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Rouen. Les résultats de cette surveillance confirme les premières conclusions selon l'ARS : "Le nombre de cancers pédiatriques observé correspondant à la fréquence observée partout en France sur cette taille de population et aucune nouvelle leucémie n’a été signalée depuis 2019".