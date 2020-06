Cancers : le centre Oscar Lambret lance une campagne pour inciter les femmes à se faire dépister

Le centre Oscar-Lambret, à Lille, lance une grande campagne de sensibilisation en direction des femmes. Centre de référence dans le traitement des cancers, le "COL" communique, depuis la mi-juin, autour d’un slogan : "on a toutes un bon motif de faire son suivi gynéco".

Les cancers féminins –du sein, des ovaires, de l’utérus, de l’endomètre- touchent 75 000 femmes par an en France. Dans les Hauts-de-France, la mortalité par cancer est la plus élevée du pays : 10 à 20% supérieure à la moyenne nationale. Cette campagne de sensibilisation passe par de l’information et de la pédagogie sur internet et les réseaux sociaux, et par des challenges à réaliser entre femmes, pour améliorer le dépistage.

40% des femmes ne passent jamais de mammographie

Aujourd'hui, la moitié des femmes ne réalise jamais de frottis. Quatre femmes sur dix ne passent jamais de mammographie. Or s’ils sont détectés tôt, 90% des cancers féminins peuvent être guéris. Dephine Hudry, chirurgien-gynécologue-oncologue au centre Oscar-Lambret, se rend compte en voyant arriver des malades, que le message a du mal à passer : "ce sont souvent des stades avancés, et des femmes qui n'ont pas eu de visite, pour un examen gynécologique complet, dans les 10 ou 20 ans qui ont précédé. Le dépistage est efficace, il faut que ça rentre absolument dans les habitudes des femmes". La règle est simple : un suivi annuel chez un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme.

Preuve de l'efficacité de ce suivi avec Sabrina Durieux. Cette habitante de Oignies a 39 ans. Sa mère est décédée à 45 ans d’un cancer des ovaires. Elle a commencé très tôt à se faire dépister, une épreuve nécessaire pour elle, car elle était porteuse d'un gène qui augmentait les risques : "c'était une grande angoisse, une épée de Damoclès au-dessus de la tête".

Faites-vous dépister, n'attendez pas

Cette surveillance l’a conduite à se faire opérer : ablation des seins et des ovaires. Aujourd’hui, la peur du cancer est derrière elle, et elle a un message pour toutes les femmes qui ne se font pas dépister : "surtout allez régulièrement vous faire dépister, n'attendez pas. Ça peut arriver à n'importe qui, il ne faut pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, je suis sereine, je veux profiter de la vie, et si je peux être un exemple, c'est tant mieux".

