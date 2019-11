Cancers, maladies cardiaques, suicides : de quoi meurent les Français ?

La mortalité due au sida, aux accidents de transport et aux maladies cardiovasculaires diminue en 16 ans en France. Mais elle a fortement augmenté pour le cancer du poumon chez la femme selon une étude de Santé publique France publiée mardi.

La mortalité due au sida, aux accidents de transport et aux maladies cardiovasculaires a "particulièrement diminué" en seize ans en France

Les progrès de la médecine et la prévention ont permit de faire baisser la mortalité due au sida, aux accidents de la route et aux maladies cardiovasculaires. Mais à cause du tabac, le cancer du poumon progresse fortement chez la femme, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, publié mardi, portant sur la période 2000 à 2016.

Le risque de mourir du cancer diminue

Le cancer est la première cause de mortalité en France détrônant depuis 2004 les maladies cardiovasculaires. Mais l'observation des tendances de la mortalité sur 16 ans montre que le risque de mourir du cancer diminue, même si le nombre de personnes atteintes augmente.

Le cancer du poumon progresse chez la femme, de la peau chez l'homme

Mais l'étude note dans le même temps une forte augmentation de la mortalité du cancer du poumon chez la femme, ainsi que dans une moindre mesure par celles du cerveau et du pancréas pour les deux sexes.

Dans "un contexte d'essor des technologies liées aux radiofréquences", des recherches sont nécessaires pour expliquer d'où viennent ces évolutions, note Grégoire Rey, directeur du CépiDC-Inserm co-auteur de l'étude.

En outre, la mortalité par mélanome augmente chez les hommes et reste stable chez les femmes alors que la prévention de ce cancer de la peau est connue, pointent les auteurs.

La mortalité due au VIH continue à diminuer

La mortalité liée au VIH/sida, après une première baisse dans les années 1990, continue à diminuer sur les seize dernières années en raison des progrès de la prévention et surtout des traitements. En 2016, on recense 300 morts par sida, contre 4.800 en 1994.

Les radars automatiques sauvent des vies sur la route

La forte réduction de la mortalité par accidents de la route sur ces seize années peut être attribuée notamment aux radars automatiques. Les accidents de transport (voiture, avion, train..) sont passés d'environ 8.000 morts en 2000 à 3.000 en 2016.

Amélioration de la prise en charge des AVC et maladies cardiovasculaires

Grace au développement des techniques pour ôter les caillots sanguins ou poser un stent lors des infarctus, mais aussi au développement d'unités neurovasculaires spécialisées pour prendre en charge les AVC (accident vasculaire cérébral), les taux de mortalité des maladies cardiovasculaires ont diminué d'un quart en 16 ans.

Mais ces maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès chez les femmes. Elles meurent plus d'un AVC que d'un infarctus, à l'inverse des hommes.

La diminution des facteurs de risques cardiovasculaires (hypertension, tabagisme, diabète...) a par ailleurs permit d'inverser la tendance de l'augmentation des démences, très importante depuis les années 2000.

Le nombre de suicide baisse

Les décès par suicide sont également en déclin : près de 8.500 décès en 2016 contre 11.400 dix ans auparavant. Depuis les années 1980, ils restent toutefois plus nombreux que les morts par accidents de transport.