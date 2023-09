Cancers ORL : plus de 160 dépistages gratuits réalisés à Nancy

Les cancers ORL touchent environ 15.000 personnes par an en France.

Près de 160 personnes ont saisi l'occasion de se faire dépister gratuitement contre les cancers ORL ce mercredi 20 septembre à Nancy. Ils touchent environ 15.000 hommes et femmes chaque année en France. "Ce n'est pas grave si c'est pris tôt, ça l'est si c'est pris tard, résume le professeur Patrice Gallet du CHRU de Nancy. Tout l'enjeu c'est de consulter précocement, parce que le problème actuel c'est qu'on diagnostique ces cancers trop tard. Dans 70% des cas, c'est dans un stade avancé. Le traitement dépend du stade de la maladie : la chirurgie, les rayons mais aussi la chimiothérapie."

15.000 Français touchés par un cancer ORL

Parmi les symptômes, mal de gorge, enrouement persistant, difficultés à déglutir.... En lisant cette liste, Marcel, habitant de Malzéville, se reconnaît. "Je suis dedans. Cela fait déjà six mois que j'en ai parlé à mon médecin. Ce dépistage tombe bien, je me dis que je vais peut-être avoir une information." Il est ausculté par le docteur Camille Marçon Mathis. Elle examine l'intérieur de sa bouche, ses amygdales, et palpe le cou à la recherche de ganglions. A peine cinq minutes, rien à signaler. Marcel repart un peu soulagé, avec une date avancée pour une consultation au CHRU. Actuellement les délais sont de trois mois.

Le bus de dépistages gratuits s'arrêtera le 27 septembre à Pont-à-Mousson, place Duroc. © Radio France - Marie Roussel

Une autre séance de dépistages gratuits se tiendra mercredi prochain Place Duroc à Pont à Mousson.