Cancers pédiatriques dans le Haut-Jura : la piste du radon ?

Une enquête épidémiologique a été lancée par l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté (Agence Régionale de Santé) après la découverte d'un nombre anormalement élevé de cas de cancers pédiatriques dans plusieurs communes du Haut-Jura. C'est une famille concernée par l'un des cas qui a donné l'alerte, et les investigations ont été confiées à Santé Publique France, l'agence nationale de santé publique. Un périmètre d'enquête a été établi, il couvre quatre communes jurassiennes: Les Rousses, Longchaumois, Morez et Prémanon. 13 cas d'enfants atteints de cancer de toute nature y ont été recensés entre 2011 et 2019.

Un questionnaire adressé aux familles

Un questionnaire va être adressé aux parents par courrier pour recueillir un maximum d'informations . "Il s’agit d’un outil épidémiologique qui va nous permettre en croisant les réponses, d’identifier potentiellement un ou plusieurs facteurs de risque qui seraient communs aux enfants malades", précise Olivier Retel, responsable de Santé Publique France en Bourgogne-Franche-Comté, "nous recherchons des facteurs de risque spécifiques au périmètre, et sur lesquels on pourrait agir localement". Les épidémiologistes pourront organiser par la suite des entretiens avec chaque famille pour compléter ou préciser des réponses.

L’équipe de Santé Publique France a également commencé une analyse cartographique pour certaines expositions environnementales suspectées d’être à risque vis à vis des cancers pédiatriques. L'objectif est de repérer dans le périmètre les potentielles sources d'exposition à risque, comme par exemple les lignes à haute tension, les stations d'essence, la pollution atmosphérique.

Des mesures d'exposition au radon, un gaz cancérogène

Mais l'enquête s'intéresse également à la présence éventuelle de radon. Des dosimètres ont été distribués pour réaliser au domicile des familles concernées des mesures d’exposition à ce gaz naturel radioactif cancérogène. Le radon provient de la désintégration de l’uranium naturellement présent dans le sol et dans les roches. Dans l’air extérieur, il se dilue rapidement, mais dans des espaces clos comme les bâtiments, sa concentration peut devenir élevée et est susceptible de provoquer des cancers. Cette campagne de mesures va se dérouler de mars à avril. En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabac et avant l’amiante.