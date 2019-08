Cancers pédiatriques en Loire-Atlantique : les premiers résultats d'analyse dévoilés

Nantes, France

Pourquoi leur enfant est-il tombé malade? Et pourquoi y a-t-il autant de cas de cancers pédiatriques dans le secteur de Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique? C'est la question que se posent les parents de 17 enfants depuis plusieurs mois dans le département.

Fin juin, l'Agence Régionale de Santé les avaient réuni pour leur indiquer que des analyses seraient engagées dans la zone de l'école privée Notre-Dame-de-Lourdes et de l'ancienne usine de traitement de bois.

Les mesures ont porté sur l'eau, l'air intérieur et extérieur, le sol et les champs électromagnétiques. "Plus de 150 prélèvement on été faits", a expliqué Nicolas Durand, directeur général adjoint de l'ARS, à l'issue de la réunion avec les familles. "Les constats que l'on fait c'est qu'il n'y a pas de risque avéré pour l'école et ceux qui la fréquentent. Des résultats très classiques".

L'école Notre-Dame-de-Lourdes pourra donc bien ouvrir ses portes aux enfants lundi.

Aérer les classes

"Les résultats sont à interpréter avec prudence et les analyses vont se poursuivre", selon Nicolas Durand.

Des concentrations de radon, un gaz radiocatif d'origine naturelle, sont effectivement supérieures à la normale. Les autorités sanitaires recommandent donc des "mesures simples" à la direction de l'école tel qu'aérer les classes ou revoir le système de ventilation.

L'enquête se poursuit

Si les autorités sanitaires vont poursuivre leurs analyses, notamment aux domiciles des enfants malades, le collectif de parents, lui aussi, va se pencher sur les premiers résultats.

"Nous sommes convaincus d'un effet cocktail", assure Marie Thibaut, du collectif "Stop aux cancers de nos enfants". "Nous allons reprendre toutes les mesures unes par une", lance-t-elle.

Les prélèvements dans le secteur de l'ancienne usine de traitement de charpente doivent débuter en septembre pour un résultat attendus en novembre.

Des questionnaires ont également été distribués aux familles.