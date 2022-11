Canicule 2022 : 11 décès en Mayenne d'après Santé Publique France

L'été 2022 est au deuxième rang des étés les plus chauds observés depuis le début du XXe siècle d'après météo France. La région Pays de la Loire a été concernée par trois vagues de chaleur successives avec des dépassements des seuils d'alerte biométéorologique. Ces trois canicules ont duré entre trois et sept jours, aux mois de juin, juillet et août.

D'après Santé Publique France , la mort de 11 personnes en Mayenne est directement liée aux fortes chaleurs. En Pays de la Loire 175 habitants sont décédés, soit une surmortalité de 18% (principalement au cours du deuxième épisode et en majorité des personnes âgées de 75 ans et plus). Durant l'été, Météo France a placé la Mayenne à trois reprises en vigilance orange à la canicule.

Des hôpitaux encombrés

Cependant, à mesure que la température a grimpé, l'âge moyen des patients pris en charge a baissé. Les moins de 15 ans ont été particulièrement touchés par la vague de chaleur du mois d'août par exemple. Les services des urgences dans les hôpitaux ont été très sollicités : 197 passages dans la région dont 124 hospitalisations.

Santé Publique France indique que les passages aux urgences pour hyperthermies et coups de chaleur concernaient principalement des adultes de 15 à 74 ans (49% des patients ayant consulté pour ces diagnostics).

Avenir peu radieux

Santé Publique France n'est pas optimiste pour l'avenir et l'agence avertit : Les canicules auront des conséquences indirectes pour les habitants de notre région, en raison du manque d'eau ou encore des feux de forêts. La désertification médicale, si elle s'accentue dans les prochaines années risque de limiter les chances de soins pendant l'été.