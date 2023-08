Canicule à l'hôpital de Dax : dans le service, "il faisait 38°C"

Il y a d'abord le constat après ces jours de canicule sur Dax. Devant l'hôpital, deux jeunes pères de famille boivent un café. Ils sortent de la maternité, leurs compagnes respectives viennent d'accoucher : "On sent bien que les bâtiments chauffent et qu'il fait très lourd la nuit", lance le premier. L'autre, peut-être pâtissier de métier, ajoute en plaisantant : " c'était la bonne température pour faire des meringues".

"Il faisait 38°C, on est exténué"

Sur le parking de l'établissement, une infirmière regagne son véhicule après sa nuit de garde. Elle sert contre elle une bouteille d'eau glacée. Elle préfère garder l'anonymat : "le syndicat est passé et ils nous ont dit que ce serait bien que l'on contrôle la température. On n'avait même pas de thermomètre dans le service. Une collègue est allée en chercher un, il faisait 38°C". La soignante semble exaspérée après une nuit de travail. À Dax, cette nuit du 23 aout, il faisait encore 27°C dehors à deux heures du matin. "Personne n'est venu nous voir dans les services. On est tous trempés, on est exténué et des patients ont fait de la fièvre".

La CGT appelle à une réflexion nationale

Géraldine Madounari est représentante de la CGT à l'hôpital de Dax. Ces températures excessives lui ont été remontées par le personnel. Elle admet que l'hôpital a fait des investissements, comme de petits ventilateurs pour les chambres, mais pour elle : "c'est un pansement sur une jambe de bois". Elle demande une prise de conscience plus large : "nous ne sommes pas le seul établissement et ce ne sera pas la dernière année où les établissements souffriront des fortes chaleurs. Ce qui compte, c'est une réflexion globale au niveau national pour que des moyens soient donnés aux établissements de santé".

"Des investissements lourds"

Pour parler d'argent et de moyens donnés à l'hôpital pour gérer ces épisodes de canicule, direction le bureau du directeur de l'hôpital de Dax. Sur le constat, Stéphane Jacob botte un peu en touche quand nous demandons s'il fait trop chaud dans les services : " Trop chaud ? Je ne sais pas. Il fait chaud dans l'hôpital comme il fait chaud dehors", répond le directeur avant de parler du rafraichissement de l'hôpital non pas par de climatiseurs, "c'est trop cher", mais par la circulation de l'air. "Cela permet d'entretenir normalement une température qui est autour de 21°C. Ce qui est notre cible".

Pour autant, Stéphane Jacob est lucide sur l'ampleur du problème pour faire face à ces canicules. Surtout pour un établissement comme celui de Dax, sorti de terre il y a environ 40 ans. L'architecture ne prenait en compte ces problématiques à cette époque-là. "Aujourd'hui, si on doit faire face à des épisodes comme celui que l'on vient de vivre, il faudra réaliser soit des investissements lourds sur les bâtis existants, soit reconstruire complètement les établissements de santé".

Évidemment, le directeur de l'hôpital confirme que ce genre de travaux ne peuvent pas être à la seule charge de l'hôpital. Il n'en a pas les moyens. "La question, c'est : est-ce que la communauté nationale souhaite accompagner les établissements de santé dans cette révolution ?"