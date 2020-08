Canicule à Rouen : dans les EHPAD, le ventilateur est interdit dans les espaces communs

Janine, 81 ans et demi ne craint pas la chaleur

La Seine-Maritime et l'Eure sont toujours en vigilance rouge canicule. Il fait très chaud le jour mais aussi la nuit ! Cet épisode pourrait durer encore plusieurs jours. Dans les Ehpad, la vigilance est de mise comme dans la résidence Sainte-Anne à Rouen. Elle fait partie des cinq établissements de la fondation FilSeine en Normandie et compte 66 résidents.

Aux petits soins des résidents

Dans sa chambre, Janine, 81 ans et demi est en pleine forme. Elle n'a même pas besoin de ventilateur : "Je supporte bien le froid et le chaud" s'amuse t-elle. "J'ai vécu des années dans le midi. J'ai l'habitude. Je ferme mes volets quand il le faut, la nuit je dors la fenêtre grande ouverte. J'ai un avantage, ma chambre n'est pas en plein soleil".

Au rez de chaussée, Hélène attend patiemment dans son fauteuil roulant près de son lit. Pour elle, à 98 ans, ces grosses chaleurs sont difficiles : "Forcément j'ai du mal. Je me mets dans les courants d'air. Habituellement, j'attrape le rhume mais là non. Je me couvre très peu également".

Hélène s'hydrate régulièrement : "J'ai déjà vidé presque deux carafes" explique-t-elle. Les soignants y sont très attentifs comme le raconte Grégoire Riou, infirmier dans la résidence Sainte Anne : "On organise des tours pour les faire boire". Heureusement, les résidents ne sont pas obligés de porter le masque : "Ce serait vraiment compliqué pour eux".

Pour l'instant, tout va bien ! - Grégoire Riou

Ecoutez le reportage de Flavien Groyer à l'EHPAD Sainte-Anne de Rouen Copier

Un étage entièrement climatisé

Cette année, les ventilateurs sont strictement interdits dans les espaces communs pour éviter la propagation du virus, décision des autorités sanitaires. En effet, le ventilateur a tendance a disperser les particules et les projections salivaires.

Pour se rafraîchir, il y a aussi la salle à manger où les résidents se pressent. Certains y restent même toute la journée car la pièce est entièrement climatisée : "Il y a tout un étage climatisé en fait ce qui permet d'avoir un étage confortable en terme de température. Les climatisations prennent de l'air extérieur, cela permet de renouveler l'air." explique Grégoire Riou.