Canicule : affluence dans les services d'urgence du département, mais pas de saturation

Hier, les appels au Samu 59 liés à la canicule ont augmenté de 30%. Parmi les services d'urgence les plus concernés : Valenciennes, Dunkerque, et la métropole lilloise. Mais s'ils sont en activité intense, aucun ne s'est pour autant déclaré saturé.

C'est l'une des conséquences récurrentes de la canicule. Ces derniers jours, les appels au Samu 59 ont augmenté de 30% dans certains services d'urgence de la région. La plupart sont effectués par des personnes âgées, pour des problèmes de déshydratation, infection, malaise, ou encore sensation de gêne respiratoire. "Avec ces fortes chaleurs, c'est un peu logique, affirme le docteur Hacène Moussouni, chef des urgences de l'hôpital de Tourcoing . Nous n'avons jamais, ou alors très peu connu de telles situations climatiques."

Nous avons pas mal de patients âgés sur des brancards, qui stagnent dans les couloirs par défaut de lits.

Le service de Tourcoing fait justement partie des services d'urgence légèrement sous-tension ces derniers jours. "Nous avons pas mal de patients âgés sur des brancards, qui stagnent dans les couloirs par défaut de lits, raconte le docteur Hacène Moussouni. Quelques lits qui se libèrent chaque jour mais avec des entrées assez nombreuses, donc ce n'est jamais suffisant."

Une affluence à relativiser

Malgré tout, Patrick Goldstein, chef des urgences du CHU de Lille, tient à relativiser cette affluence : aucun établissement hospitalier du Nord ne s'est déclaré saturé. "La seule chose que l'on peut dire, c'est que nous avons beaucoup d'activité, et qu'elle est liée à cet épisode caniculaire, souligne-t-il. Mais nous sommes sur quelque chose de temporaire. Normalement, la fin de l'impact sur les services de santé de l'épisode caniculaire devrait s'arrêter en début de semaine prochaine."

Pour limiter les risques liés à la canicule, le docteur Patrick Goldstein rappelle donc quelques gestes préventifs à destination des personnes les plus vulnérables. "Il faut se reposer, aller là où il y a de l'air frais, toujours à l'ombre, débute-t-il. Ne pas hésiter à s'hydrater, au maximum 2 litres d'eau par jour pour les personnes âgées pour éviter d'autres complications. Et surtout, si votre médecin traitant n'est pas là, appelez les services de garde, le Samu, ou votre famille, et ne restez pas seuls."