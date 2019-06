Canicule : "c'est une fournaise", un souci de plus pour les urgentistes de l'hôpital de Laval déjà sous pression

Laval, France

Aux urgences, la canicule est un souci de plus à gérer pour le personnel soignant. Les blouses blanches de l'hôpital de Laval dénoncent leur conditions de travail : pénurie de lits, moyens humains et materiels insuffisants. Nouvelle mobilisation ce jeudi du personnel à l'appel de plusieurs syndicats. Ils étaient plus de 100 à avoir débrayé en début d'après-midi.

illustration débrayage à l'hôpital de Laval © Radio France

A cette crise médicale, s'ajoute la crise climatique. La vague de chaleur n'arrange rien. Et aux urgences, en ce moment, c'est douloureux pour tout le monde témoignent ces deux infirmières : "il n'y a pas de clim'. Ou alors il y a des appareils portatifs mais c'est en panne. Il fait hyper chaud, on laisse toutes les portes ouvertes. Aucun courant d'air. C'est une fournaise. C'est compliqué pour nous et pour les patients qui attendent. Il faut que la ministre de la Santé comprenne notre situation, on manque de moyens, ce n'est pas possible de continuer comme ça".