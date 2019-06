Canicule : Comment prendre soin de vos animaux ?

La canicule nous affecte tous. Météo France prévoit 40 degrés pour le jeudi dans l'Indre. S'il faut faire attention aux plus fragiles comme les enfants et les personnes âgées, les animaux aussi ont besoin d'attention.

Montierchaume, France

La canicule nous affecte tous. Météo France prévoit 40 degrés aujourd'hui dans l'Indre. S'il faut prendre bien soin à s'hydrater et faire attention aux personnes les plus fragiles comme les enfants et les personnes âgées., les animaux aussi ont besoin d'attention.

Dans la SPA de l'Indre à Montierchaume, on s'organise. Là bas on s'occupe de plus de 150 chiens et 70 chats. Ce qui nécessite une sacrée organisation comme le raconte Michel Clairembault, président de la SPA de l'Indre : "On change l'eau tous les matins, midi et soir, on rafraîchit les box au jet d'eau deux fois. Et on fait des roulements entre les animaux en box et ceux dans un espace plus libre sous les arbres."

Veiller à la fraicheur de l'eau

C'est un conseil valable à la maison. Par ailleurs, si vous avez un chien, Cécile Sabourin, la vétérinaire de l'association conseille d'éviter les trop longues balades, les faire plutôt le matin, ou le soir quand la chaleur est tombée. Veillez aussi à ne pas trop solliciter votre animal : il a besoin de calme !

Surveiller l'alimentation

Comme nous, les animaux mangent moins quand il fait chaud. S'il ne faut pas tomber dans la psychose, il faut veiller à ce qu'ils mangent un peu et surtout boivent.

Gare aux puces et aux tiques

Autre petit désagrément dû à la chaleur : les tiques et les puces ! Ces nuisibles aiment la chaleur et il n'est pas rare d'en retrouver dans le pelage de nos amis à 4 pattes durant l'été. Mais à chaque problème, sa solution : si au refuge, on préfère les bains traitants, à la maison une pipette anti-puce et anti-tique une fois par mois est amplement suffisant.