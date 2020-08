Canicule dans le Nord : gonflement des jambes, fatigue, c'est la galère pour les futures mamans

"C'était horrible, horrible !", Mélanie se souviendra de son deuxième accouchement en pleine canicule. Avant d'arriver à la maternité de Cambrai, la jeune femme a eu beaucoup de mal à supporter la chaleur de ces derniers jours. Même si ses jambes n'ont pas gonflé comme de nombreuses futures mamans, elle a eu de grosses difficultés pour marcher, elle prenait douche sur douche, et elle était aussi très fatiguée.

Ça fatigue énormément la chaleur, j'avais envie de dormir tout le temps, on a rien envie de faire.

Certaines femmes ont même des sensations de malaise avec ces chaleurs car "elles supportent moins bien sur le plan cardiovasculaire", explique Christine Degouy, sage-femme.

Une fois à la maternité, Mélanie était un peu plus au frais, avec un établissement en partie climatisé, elle a reçu des brumisateurs et des bouteilles d'eau, la salle d'accouchement était climatisée, mais avant, elle a du s'abstenir de boire pendant 10h, car les soignants imaginaient lui faire une césarienne, elle devait donc être à jeun ! "Horrible", se souvient la jeune femme

Aujourd'hui, la jeune femme peut souffler, mais elle s'inquiète un peu pour sa petite Luna, pour savoir comment l'habiller avec ces chaleurs, elle a posé plein de questions aux équipes qui lui ont dit de bien l'habiller car les bébés ne régulent pas correctement leur température au début, et ils peuvent même attraper froid, car ils sortent du ventre bien chaud de leur maman à 37 degrés.

On peut enlever la brassière en laine ou la turbulette mais pas le petit bonnet et les petites moufles, car ils prennent froid par les extrémités. Parfois les parents nous font les grands yeux, mais on leur explique que les bébés prennent froid par les extrémités. - Nadège Noré, auxiliaire du puériculture