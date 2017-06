Canicule : des ateliers de prévention "solaire" à Dijon

La Mutualité Française Bourguignonne propose jusqu'au vendredi 23 juin des ateliers pour apprendre à se protéger du soleil. Les enfants sont vulnérables. Il faut leur protéger les yeux et la peau.

Il fait chaud, très chaud en ce moment et c'est un grand soleil qui brille sur la Côte-d'Or toujours placée en alerte canicule à l'image de 66 autres départements. Pour apprendre à se protéger de ce soleil de plomb dès le plus jeune âge, la Mutualité Française Bourguignonne dispense depuis quelques années dans ses établissements "Petite Enfance" toutes sortes de conseils. Jusqu'au vendredi 23 juin, elle donne rendez-vous aux familles sur huit de ses sites pour faire de la "prévention solaire".

Un poupon utilisé pour apprendre aux enfants à se protéger du soleil © Radio France - Thomas Nougaillon

En Côte-d'Or, la "Ludothèque du Jardin des Familles" du quartier Clémenceau de Dijon organisait dans ce cadre, ce mercredi 21 juin, des animations, des jeux, un goûter et des activités en plein air sur le thème du soleil. Dans les jardins de la résidence où est abritée la ludothèque, des kits de prévention (contenant des lunettes de soleil, de la crême solaire et des t-shirts notamment) ont été distribués. Le but au fond, c'est d'informer les familles et les assistantes maternelles sur les précautions à prendre pour protéger la peau et les yeux des enfants.

Sur l'un des ateliers, Pascale Savoret, 51 ans, assistante maternelle agréée a encadré cinq enfants : Léon (7 ans et demi), Apolline (bientôt 6 ans), Aliénor (4 ans), Alice et Maïssa (3 ans chacune). Le but pour eux était de s'occuper d'un poupon dans une petite piscine gonflable comme s'il s'agissait d'un bébé à la mer.

Pascale, assistante maternelle et quelques uns des enfants © Radio France - Thomas Nougaillon

Une autre journée de "prévention solaire" était organisée au site Multi-Accueil "La Pouponnière" mardi 20 juin avec notamment l'intervention d'une opticienne, la diffusion d'un petit film et de flyers à destination des parents. Les enfants ont également eu droit à des jeux d'eau et ils ont fabriqués des chapeaux en papier.