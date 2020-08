Canicule et coronavirus : pas de surchage pour les urgences de Saint-Etienne

"Nous sommes dans le flux habituel de l'été". Malgré la double actualité sanitaire, canicule et épidémie de coronavirus, Alain Viallon, directeur des urgences du CHU de Saint-Etienne, ne s'alarme pas. "Nous avons des personnes atteintes de pathologies liées aux fortes chaleurs mais aussi de maladies infectieuses , pas forcement liées au coronavirus".

Les chiffres de l'épidémie sont, eux, stables pour l'établissement, notamment au niveau des admissions en réanimation. Mais la chaleur n'empêche pas le personnel de maintenir un protocole sanitaire strict "qui se pérennise depuis mars".

Symptômes intriqués

La difficulté de ce mois d'août tient plus dans le diagnostic. Fatigue, courbatures et maux de tête sont des symptômes partagés par le simple coup de chaud et l'infection au coronavirus, ce qui implique une vigilance maximale selon Alain Viallon. "Tant qu'on ne sait pas de quoi souffre la personne nous appliquons un protocole de prise en charge particulier. Par exemple avec des parcours dans le service clairement définis."

L’inquiétude principale du médecin tient dans le relâchement des gestes barrières en dehors de l'hôpital. "Si on regarde dans les commerces c'est loin d'être satisfaisant. Or on n'a pas beaucoup d'armes pour lutter contre ce virus à part ces gestes barrières." Si il assure que le service sera prêt en cas de second vague, Alain Viallon milite pour des mesures de prévention de masse " les plus larges possibles". Une référence à la nouvelle directive du gouvernement, qui encourage les préfets à généraliser au maximum le port du masque.