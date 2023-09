Canicule : "il peut faire plus de 30 degrés dans certaines chambres" à l'hôpital d'Auxerre

Il fait très chaud depuis le début de la semaine, les températures dépassent aisément les 30 degrés dans l'Yonne. C'est une vague de chaleur comme on en voit de plus en plus fréquemment, moins en septembre il est vrai. Peut-être vous êtes-vous déjà bien équipés : ventilateurs, climatiseurs, etc. Mais à l'hôpital d'Auxerre, les températures peuvent grimper très vite dans certains services dépourvus de climatiseurs...

ⓘ Publicité

loading

La résidence Saint-Germain, vétuste

Ce bâtiment indépendant de l'hôpital et vieux de plusieurs dizaines d'années, n'est plus aux normes selon la direction de l'hôpital, et les délégués syndicaux. Pas de climatisation, car le bâtiment, qui accueille le service "soins de suite et de réadaptation" est une passoire thermique.

Pourtant, ce bâtiment abritant le service "soins de suite et de réadaptation" accueille encore du monde, même s'il doit fermer d'ici quelques mois. Et en attendant la fermeture définitive de cette résidence, il faut faire avec, confie Cynthia, infirmière. "On n'a pas le choix, car on ne peut ouvrir que de quelques centimètres les fenêtres donc on ne peut pas créer de courants d'air. Alors nous mettons des draps aux fenêtre" explique-t-elle.

"Ça fait des années qu'on n'a pas arrêté de dire que les chambres sont très chaudes pour les patients"

On relève jusqu'à 37 degrés dans certains services ou certaines chambres, selon des patients et soignants ayant souhaité rester anonymes. Des services sont dépourvus de matériels pour faire baisser l'air. Pour Corine Rivière, permanente syndicale à la CGT Santé à l'hôpital d'Auxerre, cette situation n'est plus vivable. "Nous, ça fait des années qu'on n'a pas arrêté de dire que les chambres sont très chaudes pour les patients, qu'il faut remédier à cela. Forcément, les patients, quand ils arrivent, il fait tellement chaud qu'ils peuvent devenir un peu agressifs et avoir besoin qu'on s'occupe d'eux plus rapidement."

De son côté, le directeur reconnaît qu'il y a un manque de matériel pour raffraîchir tout le monde et faire en sorte qu'il fasse moins chaud. En revanche, il dit faire au mieux pour les patients et le personnel, avec les moyens du bord, compte tenu du budget limité. "Qu'il y ait des problèmes dans certains services, notamment situés les plus en hauteur, c'est incontestable. Nonobstant cet aspect-là, on dispose de 45 climatiseurs mobiles qui sont préférentiellement affectés dans ces services-là. On dispose par ailleurs d'un parc de 1000 ventilateurs pour un peu plus de 500 lits. Cela veut dire dans chaque chambre qu'il y a un à deux ventilateurs. Ça ne rapporte pas de la fraîcheur, mais ça brasse de l'air" conclut-il.

La direction de l'hôpital assure par ailleurs tenter de trouver des solutions à la fois pérennes et écologiques, sachant que l'utilisation des climatiseurs est largement décriée par les militants écologistes.