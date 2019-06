Canicule : l'exception manchoise !

Toute la France sous la canicule...Toute ? Non ! Un petit bout du territoire, résiste encore et toujours aux fortes chaleurs...la Manche, le Cotentin notamment, et aussi une partie de la Bretagne. Mais pourquoi ?

Cherbourg, France

Pourquoi la Manche reste "au frais" alors que cette vague de chaleur intense touche tout le territoire ? C'est quoi cette exception manchoise ?

Et bien il suffit de regarder la carte : ce bout de terre qui dépasse, la Manche est une presqu'île...sous l'influence de la mer. Sur toute la partie au nord de Carentan, c'est là où joue le vent d'est, ce petit air frais venu du large et qui rafraîchit l'atmosphère. Et comme il sera présent toute la semaine, il empêche les températures de grimper sur le Cotentin.

Le mercure monte quand même

Il faudra quand même se méfier : presqu'île ou pas, on devrait quand même avoir vendredi, pour la journée la plus chaude dans le département, 30 degrés, 35 même sous abris dans le Cotentin. Ce qui n'est pas fréquent...mais pas exceptionnel non plus.

Plus bas dans le département, c'est le vent du sud qui prend le relai. Là, le mercure va dépasser les 30 degrés, 36 degrés par exemple attendu à Mortain ou en baie du Mont-Saint-Michel, voire 38 degrés ressentis sous abri. Cette partie du département réchauffée aussi par le Calvados et l'Orne tout proches, dans les terres et qui subiront eux directement cette influence de l'air chaud qui remonte du Maghreb et qui va déposer une chape de plomb sur une grande partie de l'hexagone.