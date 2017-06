Canicule : la ville de Limoges au chevet des personnes fragiles

Avec 37 à 38 degrés attendus mercredi et jeudi en Limousin, le niveau 3 du plan canicule reste activé. A Limoges, comme dans d'autres villes, le centre communal d'action social (CCAS) propose un suivi quotidien aux personnes qui le souhaitent. ...le centre communal d'action social

L'épisode de canicule devrait atteindre un pic mercredi et jeudi avec 37 à 38 degrés attendus en Limousin. Le niveau 3 du plan canicule reste donc activé, ce qui signifie que les collectivités mettent en place des dispositifs de veille pour les personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées.

A Limoges par exemple, le centre communal d'action social (CCAS) organise un suivi quotidien pour les personnes qui le souhaitent.

Un coup de fil quotidien aux personnes fragiles

Tous les matins, les travailleuses sociales appellent les 63 personnes inscrites sur le registre, avec un protocole bien établi. Elles suivent un questionnaire leur permettant de jauger l'état de santé et de bien-être des personnes âgées, la plupart isolées ou peu accompagnées par leur entourage. "Avez-vous passé une bonne nuit" demande Claire, travailleuse sociale, à Annie-Françoise, 79 ans. "Vous avez pu aérer cette nuit ? Et vous avez bu ?" Les questions s'enchaînent et la discussion s'installe.

Jusqu'à présent, tout va bien pour tout le monde ! Mais en cas de problème, le CCAS dépêchera sur place un intervenant social. Ou, en cas d'urgence, contactera un médecin

Toute personne souhaitant être suivie peut contacter le 05 55 45 85 08 ( CCAS de Limoges).

La ville de Tulle a également mis en place un dispositif similaire (05 55 21 73 18). Et le conseil départemental de la Haute-Vienne a renforcé les effectifs dans les maisons de retraite afin de mieux prendre en charge les résidents.