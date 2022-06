Canicule : le chef du pôle gériatrie du CHU de Saint-Étienne appelle à veiller sur les personnes âgées

Les températures sont encore très chaudes ce vendredi : 36°C pour la maximale du côté de Feurs. En période de fortes chaleurs, il faut bien sûr être particulièrement vigilant avec les enfants et avec nos ainés. "Les sujets âgés, sur les fortes chaleurs, font deux complications qui sont distinctes mais qui se regroupent souvent, explique le professeur Thomas Célarier, chef du pôle gériatrique du CHU de Saint-Étienne, une déshydratation parce que ils n'ont pas la même sensation de soif que vous et moi et le coup de chaleur, parce que ces patients perdent leur capacité de sudation et donc se retrouvent avec des hyperthermies importantes, c'est à dire des augmentations de température corporelle."

Il est donc important de veiller sur les personnes âgées, de les faire boire de l'eau, d'hydrater leur peau et de faire attention à ce qu'elles mangent en quantité suffisante. "On l'a vu pendant la canicule de 2003 qui a découlé derrière des plans anti-canicule ou justement, c'était l'absence de liens de ces sujets isolés qui faisaient que on s'est rendu compte des semaines ou des jours plus tard que ces derniers avaient fait des complications gravissimes jusqu'au décès."

S'il n'y a pas de solidarité, l'hôpital pourrait être en difficulté

Le professeur Thomas Célarier compte sur chacun pour éviter un engorgement de l'hôpital. "La vigilance de la population envers leurs sujets âgés, voisins ou leurs parents fera que grâce à cette vigilance populationnelle, on n'aura pas d'afflux majeur de patients âgés victimes de canicule. Mais clairement, si on multiplie par trois le nombre d'entrées à faire, on n'y arrivera pas, comme on n'y était pas arrivé en 2003, et par définition, nos systèmes de santé ne sont pas faits pour pouvoir encaisser du x2 ou x3 en terme de nombre d'entrées."

Le plan canicule lancé par la ville de Saint-Étienne

Au vu des fortes chaleurs de la semaine, la ville de Saint-Etienne vient de lancer son plan canicule avec quelques jours d'avance. En cas d'alerte déclenchée par la préfecture si les températures ne descendent pas en dessous de 35 degrés la journée et 19 la nuit pendant trois jours, des agents appelleront les personnes qui se sont préalablement inscrites.

La mairie incite donc les personnes âgées isolées à se faire connaitre. Moins d'une centaine de stéphanois est inscrite pour l'heure. Des fiches sont disponibles dans tous les points d'accueil de la ville et en ligne. Informations également par téléphone au 04 77 48 77 77.

- © Visactu