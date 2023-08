Canicule : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic refuse d'allumer la clim "pour montrer l'exemple"

"La climatisation dans mon bureau, elle ne fonctionnera jamais". Alors que la Gironde est placée en vigilance orange canicule par Météo France depuis le 20 août , le maire de Bordeaux Pierre Hurmic réaffirme auprès de France Bleu Gironde cet "engagement" pris lors de son élection en 2020 .

ⓘ Publicité

"C'est un choix personnel", ajoute l'élu. "Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de journées très chaudes par an, donc il faut montrer l'exemple quand on est élu. Dans ces périodes caniculaires, je pense à ceux qui sont particulièrement vulnérables : les personnes âgées, ceux qui sont à la rue... Ce sont ces gens-là qu'il faut protéger et non les maires", insiste Pierre Hurmic, qui précise que "chacun fait ce qu'il veut". La consigne de ne pas allumer la climatisation dans les bureaux ne s'applique en effet qu'à celui du maire, et non à l'ensemble des bâtiments municipaux selon la ville.

L'épisode caniculaire que traverse la Gironde explique par ailleurs en partie la décision du maire de Bordeaux de ne pas se rendre aux journées d'été de son parti, Europe Écologie-Les Verts, organisées du 24 au 26 août.