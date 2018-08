Difficile de supporter les fortes chaleurs la journée par ces temps de canicule. La vigilance orange lancée par Météo France touche désormais la quasi totalité des départements. Cela signifie que la température est certes très élevée en journée (jusqu'à 40 degrés par endroits), mais que les fortes chaleurs persistent aussi la nuit. Ainsi, notre corps ne peut pas atteindre la température nécessaire (36°C), le fonctionnement de notre thermostat naturel est nous avons beaucoup de mal à dormir et à récupérer de journées déjà fatiguantes. Francebleu.fr vous propose quelques conseils pour (essayer) de dormir un peu mieux.

Rafraîchir son corps

Ces conseils valent pour la journée comme pour la nuit, par temps de canicule, il faut boire et régulièrement. Y compris le soir, à l'apéritif avec des amis, sur la table de nuit, gardez une bouteille d'eau. Il faut à notre organisme environ 1,5 à 2 litres d'eau chaque jour. Autre conseil : mangez léger. Un repas lourd et chaud augmente la température du corps. Évitez aussi l'alcool qui déshydrate.

L'hydratation passe aussi par une bonne douche, mais pas trop fraîche ! Ni trop chaud, ni trop froid, pour éviter de dérégler (toujours lui) notre thermomètre corporel. Il est utile d'acheter un petit brumisateur d'eau pour s'humidifier le visage, la nuque, les bras, les jambes, les pieds. Des zones du corps que vous pouvez plonger dans l'eau froide et qui vont rafraîchir l'ensemble de votre corps. Pour éviter de trop se réchauffer, le sport le soir est déconseillé. Mieux vaut préférer la fraîcheur matinale.

Quand vous vous couchez, enfin, décollez vous de votre amoureux/amoureuse... Ce n'est pas bien marrant, mais la chaleur des autres fait office de radiateur. Si vous dormez avec la climatisation, un ventilateur, gardez un t-shirt léger ou en coton pour ne pas attraper froid !

Rafraîchir sa chambre

Les astuces sont nombreuses mais dépendent aussi de l'isolation de votre logement. Évidemment, pensez bien à fermer volets, fenêtres et rideaux toute la journée. Il ne faut ouvrir les fenêtres qu'aux heures les plus fraiches, c'est à dire du milieu de soirée (22h30) au tout début de journée (8h) ! L'idéal, c'est aussi de pouvoir faire circuler l'air dans votre chez vous et donc dans les chambres. Ouvrez et bloquez les portes, faites des courants d'air !

Attention aussi au "mythe" du ventilateur : pourquoi pas, mais à condition de rafraîchir la pièce avant, avec un brumisateur, de la glace posée devant, parce que si vous ventilez de l'air chaud, ça ne sert à rien... Vous pouvez également faire sécher des draps humides. Et puis c'est tout bête, mais débranchez les appareils qui produisent beaucoup de chaleur : télé, ordinateur, console de jeu, appareils en charge, etc.

Rafraîchir son lit

On n'y pense pas assez, mais vous pouvez aussi rafraîchir le lit dans lequel vous allez passer plusieurs heures. C'est le même principe que la bouillotte en hiver : poches de froid, pains de glace, etc. à disposer sous son oreiller ou près des pieds. Ainsi, vous allez pouvoir vous endormir plus sereinement.

Vous pouvez aussi dormir sur une serviette humide ou fraîche et pour les plus fous, mettre vos draps au congélateur (oui oui) quelques minutes histoire de les rendre plus froids.