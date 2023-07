Canicule : pourquoi les Landes sont épargnées par les chaleurs extrêmes

Les Landes respirent. Alors que sept départements d'un large tiers Sud-Est sont placés en vigilance orange canicule ce 18 juillet, et que plusieurs pays du Sud de l'Europe souffrent de chaleurs extrêmes , le département est jusqu'ici épargné par les températures caniculaires.

"On a deux centres d'action stationnaires en ce moment, qui ne bougent pas", explique le prévisionniste à Météo France à Bordeaux Laurent Feuillatre. "Il y a une grande zone de dépression sur les îles Britanniques, qui se prolonge vers le golfe de Gascogne" pour faire barrage à "une vaste zone de haute pression avec de l'air très chaud sur la Méditerranée. Elle concerne plutôt le Sud de l'Espagne et l'Italie, et passe sur le Sud-Est de la France. Dans le Sud-Ouest, on est en bordure de cet air chaud, ce qui permet d'avoir des températures tout à fait raisonnables et confortables."

Après un "été 2022 vraiment exceptionnel, qui restera dans les annales", les Landes connaissent donc depuis le début de la saison estivale "des normales saisonnières", ajoute Laurent Feuillatre. Malgré tout, ces températures "normales" pour un mois de juillet ne doivent pas faire oublier que "globalement, les années sont de plus en plus chaudes". Et "l'été n'est pas terminé, on est qu'à la mi-juillet. On peut encore avoir de grosses vagues de chaleur en août", conclut le prévisionniste.