Canicule : un infirmier moulinois lance une cagnotte Leetchi pour climatiser son service

Au Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure, on souffre aussi de la canicule. Sans climatisation, les chambres sont refroidies par des ventilateurs. Un infirmier a décidé de se mobiliser pour contribuer financièrement à la pose d'un climatiseur grâce à une campagne de financement participatif.

Moulins, France

C'est la journée de samedi qui a décidé Robin à se mobiliser. "Le thermomètre a oscillé dans les chambres entre 32 et 35 degrés" explique l'infirmier qui a vu également une de ses collègues faire un malaise. Alors, certes, la direction a mis en place des ventilateurs dans chaque chambre, des brumisateurs et des bouteilles d'eau pour les patients. Le personnel aussi bénéficie de traitements particuliers. Mais, cela ne suffit pas à Robin, qui veut installer la climatisation dans son service de pédiatrie. "Puisque les hôpitaux sont dans une situation financière compliquée en France, j'ai eu l'idée de mettre en place une campagne de financement participatif, en me disant, ça ne coûte rien !"

32 à 35 degrés dans les chambres

Il décide donc de se lancer. "C'était une réaction à chaud" confie-t-il, un sourire en coin, "surtout que les enfants arrivent pour des fièvres et déshydratation" explique-t-il. "Les soigner dans une chambre à 25 degrés dans le service, c'est plus facile." Il choisit le site Leetchi pour monter une cagnotte. En quelques heures, elle grimpe jusqu'à 450 euros. Robin se dit "agréablement surpris" de l'ampleur qu'a pris sa démarche.

Tous les dons sont acceptés. Ils seront ensuite reversés à l'hôpital afin qu'il puisse poser une climatisation ou au moins améliorer ce point-là dans l'établissement. Robin a fixé un prix "par hasard" : "pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que peut coûter la pose d'une climatisation dans un service entier. J'ai fixé 10 000 euros en me disant que quoiqu'il arrive, l'argent sera reversé pour les enfants."

Pour donner, vous pouvez vous rendre sur le site www.leetchi.com.