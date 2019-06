Canicule : un samedi caniculaire à la ville ... comme à la campagne en Haute-Vienne et Corrèze

Depuis plus de quatre jours la France connaît un épisode de canicule. Le Limousin est d'ailleurs devenu la zone la plus chaude de l'hexagone et ce samedi, le thermomètre est encore monté très haut à la ville ... mais aussi à la campagne.

Limousin, France

En moyenne les températures ont baissé d'un degré dans nos trois départements mais il y a toutefois des exceptions note Météo France ce samedi.

En effet dans plusieurs communes de Haute-Vienne le thermomètre a atteint son plus haut niveau en quatre jours. C'est le cas par exemple à Chateauponsac avec 37,2 degrés ce samedi ou encore au Palais-sur-Vienne avec 37 degrés ainsi qu'à Nantiat oùMétéo France a relevé 36.4 degrés.

38.8° enregistrés à Limoges

En revanche Limoges a légèrement baissé. Ce samedi Météo France a relevé 38,8 degrés dans le centre ville de la capitale Haut-Viennoise. Pour autant c'est à Limoges qu'il a fait le plus chaud. En revanche la température la plus basse en Haute-Vienne a été enregistrée à Cheronnac à l'ouest du département. Dans ce village de Charente Limousine, seuls 34,1 degré ont été relevés.

37.8° enregistrés à Tulle

En Corrèze le thermomètre a également baissé mais Argentat reste la ville la plus chaude du département. On y a relevé ce jour 39 degrés ( contre 40,4° au plus fort de l'épisode caniculaire ce jeudi). C'est à Uzerche qu'il a fait le " plus frais" ce samedi avec une température mesurée à 34,6 degrés.

A Brive le thermomètre est monté jusqu'à 37,2 degrés, et même jusqu'à 37,8° à Tulle.

Le record de ce samedi est Creusois. Bonnat a en effet été le lieu le plus chaud du Limousin avec 39,9 degrés relevés.