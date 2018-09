Pendant les périodes de dépassement de seuils, on a enregistré une surmortalité de 18% en Région Centre-val-de-Loire en raison de la canicule. Cela représente 44 décès supplémentaires. L'Indre-et-Loire n'enregistre aucun décès supplémentaire ainsi que le Loiret.

On a enregistré 44 décès supplémentaires pendant les périodes de canicule en Région Centre

Contrairement à 2003, la canicule de cet été n'a pas provoqué de surmortalité des personnes âgées. Selon la ministre de la santé, Agnès Buzyn, on a enregistré cet été 10 fois moins de morts que lors de la canicule de 2003 (15.000 décès enregistrés). Cela représente 1500 décès de plus au niveau national par rapport à une année normale. Pourtant, l'année 2018, a été la deuxième année la plus chaude de l'histoire de France avec des températures moyennes supérieures à la normale de près de 2°. En 15 ans, les leçons de la canicule ont donc été tirées, une tendance qui se confirme en Indre-et-Loire

Aucun décès en Indre-et-Loire et dans le Loiret. 44 décès pour les 4 autres départements

aucune surmortalité n'a été enregistrée dans le département d'Indre-et-Loire pendant la période de dépassements de seuils, essentiellement entre 2 et le 7 août où la Région Centre-Val-de-loire est passée en vigilance orange. Le Loiret, également, n'a pas enregistré de surmortalité pendant l'épisode caniculaire. Pour toute la Région Centre, Santé Publique France, l'organisme chargé de mesurer l'impact sanitaire de la canicule, a enregistré un excès de mortalité évalué à 44 décès, soit une surmortalité estimée à 18% pour la région Centre-Val-de-Loire. Un phénomène particulièrement élevé dans les départements du Cher et de l'Indre.

Les urgences n'ont pas eu de surchauffe

Ce sont les personnes de plus de 75 ans qui ont été les plus touchées. Pour autant, la canicule n'a pas créé de surchauffe aux urgences. 161 passages liés à des pathologies en lien avec la chaleur ont été comptabilisés aux urgences dans toute la Région. Cela représente 0,4% de l'activité. Dans 6 cas sur 10 les personnes ont été hospitalisées.