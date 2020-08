Canicule : visites interdites dans quatre Ehpad de l'agglomération de Laval

À cause de la canicule, et pour protéger aux mieux les personnes âgées, les visites sont interdites dans quatre Ehpad gérés par l'hôpital de Laval, jusqu'au dimanche 9 août. Cela concerne Les Charmilles à Changé, Le Rocher-Fleuri à Laval, le Faubourg Saint-Vénérand et l'ehpad Jeanne Jugan.

En revanche dès lundi les visiteurs pourront faire leur retour, sous conditions. Les visites ne seront autorisées que de 13h à 17h sans rendez-vous. Visites uniquement sur rendez-vous après 17h.

Elles auront lieu à l’extérieur ou dans les espaces communs, mais plus dans les chambres. Seules deux personnes maximum seront autorisées par visite.