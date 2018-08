Les intoxications accidentelles au cannabis chez les enfants, principalement chez les moins de deux ans, ne cessent d'augmenter, a alerté l'Agence européenne des médicaments dans une étude publiée ce lundi. Le réseau d'addictovigilance montre la "hausse constante, depuis 2014", du nombre de ces intoxications par ingestions accidentelles.

Les enfants de moins de 2 ans sont les plus concernés

La comparaison entre les données de 2010 à 2014 (60 mois) d'une première enquête concernant les enfants et celles portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 (33 mois) est révélatrice. L'analyse des nouvelles données met en évidence chez les enfants "2,5 fois plus d'intoxications" avec 194 cas sur 33 mois pour la seconde enquête, contre 140 cas sur 60 mois pour la précédente. Les enfants de moins de 2 ans restent les plus concernés selon l'étude.

On observe aussi "deux fois plus d'hospitalisations" : 120 enfants sur 140 hospitalisés (sur 60 mois) contre 140 enfants sur 194 (sur 33 mois) lors de la seconde enquête. Parmi les hospitalisations, le nombre de cas graves avec mise en jeu du pronostic vital, nécessitant une admission en réanimation, est passé de 9 enfants (sur 60 mois) à 27 enfants (sur 33 mois). Cependant "aucun décès n'a été rapporté".

Les signes de l'intoxication

Les principaux signes de l'intoxication sont une somnolence (56%), une agitation (30%), une dilatation des pupilles (27%), ou encore un relâchement musculaire appelé hypotonie (20%). L'accélération du rythme cardiaque (10%), la détresse respiratoire, les convulsions (8%), voire coma (10%) sont également cités par l'étude.

Ces intoxications qui surviennent le plus souvent dans un cadre familial, marquent une recrudescence en période estivale et lors des fêtes de fin d'année. En cas d'ingestion ou de suspicion d'ingestion de cannabis, les structures d'urgences (Samu Centres 15) doivent être immédiatement prévenues.