Rouen, France

Dans la boutique de Mohamed El Ouariachi, rue du général Leclerc à Rouen, la fréquentation dépasse les prévisions du jeune patron. Il s'était fixé un chiffre d'affaires quotidien et au bout de quinze jours d'ouverture, il en est déjà au double. Il y a certes l'effet nouveauté, comme le souligne Damien : "le CBD, ça vient d'arriver en France et comme je suis curieux", , mais pas seulement. Parmi la clientèle, peu de jeunes comme on aurait pu s'y attendre, peut-être refroidis par le prix - de 10 à 17,50 euros le gramme -, mais des trentenaires, des quinquagénaires, même une charmante septuagénaire très BCBG qui affiche un blond éclatant. Très informé, Camille lui n'est pas venu pour sa consommation personnelle, mais pour sa mère, malade :

Elle habite dans le sud, il n' y a de boutique là bas, je lui prends du CBD, car elle souffre de fibromyalgie, ça la soulage" Camille - un fils attentionné

Camille a porté son choix sur une des trois herbes que sa mère fera infuser dans son thé. © Radio France - Laurent Philippot

Camille enverra par la poste les quelques grammes qu'il a achetés pour sa mère, pour qu'elle teste. Du chanvre qu'elle prendra en infusion, car elle ne fume pas. Le produit permet de calmer les douleurs articulaires dues à la maladie. La mère de Camille avait déjà essayé l'huile, mais la concentration était trop forte. Pour autant, Mohamed El Ouariachi ne vante surtout pas les vertus thérapeutiques du CBD, qui ont été soulignées par un récent rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé: "je ne suis pas médecin ! ". Le jeune gérant, qui vient de lancer dans la vente après voir été chauffeur-livreur, mise sur les vertus relaxantes des produits qu'il propose à la vente.

Des produits dérivés du chanvre sans le côté qui va vous faire planer, qui va vous défoncer. Ça peut aider à dormir, ou en cas de stress" - Mohamed El Ouariachi, patron de Green Power Shop Rouen

Chocolat, sirop, miel, marmelade mais aussi e-liquide pour le vapotage sont dans la gamme de Green Power Shop © Radio France - Laurent Philippot

Des produits vendus en toute légalité

Le CBD, le cannabidiol, est une molécule contenue dans le cannabis mais n'a pas les effets psychoactifs de l'autre molécule connue de la plante, le THC, le tétrahydrocannabidol, classé en France dans la liste des produits stupéfiants. Selon un arrêté, la commercialisation de fibre et de graines de chanvre est autorisée si leur teneur en THC est inférieure à 0,20%.

Plusieurs commerces déjà fermés en France

Alors que chaque jour, dans toute la France, ouvrent des boutiques proposant des produits dérivés du cannabis, certaines ont déjà dû fermer leur rideau, comme à Paris. À Dijon ou à Bordeaux, des commerçants ont été mis en examen. Le patron rouennais relativise :

On parle de quelques commerces sur les 500 qu'il y a déjà en France" - Mohamed El Ouariachi

Mohamed El Ouariachi a le sourire, sa boutique Green Power Shop tourne bien © Radio France - Laurent Philippot

Mohamed El Ouariachi a pris toutes les précautions : "on a pris un pochon et on a rencontré les gendarmes, le commissariat, les douanes et la préfecture ". Tant que la teneur en THC est inférieure à 0,20%, il ne devrait pas être inquiété. Il conserve avec soin sous son comptoir les analyses effectuées par différents laboratoires, le taux affiché est de 0,19%. Pour chaque achat, le commerçant délivre une facture et recommande à ses clients de garder le paquet de fleurs de chanvre scellé jusqu'au domicile, en cas de contrôle inopiné des forces de l'ordre dans la rue.