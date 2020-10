Cannabis thérapeutique : "Un peu de douleur en moins, c'est un grand ouf", témoigne un malade poitevin

C'est un soulagement pour de nombreux malades. Le ministère de la Santé a publié vendredi 9 octobre un décret qui donne le feu vert aux premières expérimentations du cannabis thérapeutique en France. Pour Laurent Puisais, habitant de La Puye, dans la Vienne, c'est une grande victoire. Ce Poitevin, atteint de sclérose en plaques, en a fait le combat de sa vie.

Depuis des années, il milite pour que les malades puissent soulager leurs douleurs grâce au cannabis. "Je n'ai pas arrêté de combattre, et de voir qu'enfin on lève la pédale en France et qu'on accepte ça pour les malades, c'est super. Ça me donne beaucoup d'émotions pour ceux qui souffrent", réagit celui qui a fait une grève de la faim pour médiatiser son combat.

Soulager les douleurs quotidiennes des malades

Face à toutes les douleurs liées à sa maladie, Laurent Puisais n'a trouvé que le cannabis pour alléger le quotidien. "Pour contrecarrer toutes les douleurs, les contractures qui sont terribles, les douleurs qui sont très pénibles au quotidien à cause de la sclérose en plaques", explique celui qui est aujourd'hui en fauteuil roulant. "Alors moi, il y a longtemps que je fumais. Déjà à l'époque où j'avais mes béquilles, où je commençais à boiter et où c'était très dur, je fumais et je disais à mon neurologue : 'C'est incroyable, je mets les béquilles sur l'épaule !".

"Ça fait à peu près 20% de douleur en moins à chaque fois avec le cannabis médical"

"Dans mon cas aujourd'hui, en tant que tétraplégique, le cannabis est un super allié pour être en paix physiquement et moralement. Ça détend les muscles sans qu'on soit avachis, on conserve une bonne capacité respiratoire. Et même si on a juste quelques pour cent de douleur en moins, c'est un grand ouf. Là, ça fait à peu près 20% de douleur en moins à chaque fois avec le cannabis médical", poursuit le Poitevin.

Il y a quelques mois, il était candidat pour faire partie des 3.000 malades volontaires pour participer à l'expérimentation. Mais il préfère aujourd'hui laisser la priorité à d'autres malades. "J'ai plein d'alliés, j'ai des amis, je suis à domicile. J'ai le cannabis médical CBD pour atténuer mes douleurs. On est 100.000 sclérosés en France, plusieurs centaines de milliers atteints de cancers, des maladies de Parkinson et d’Alzheimer", explique-t-il.

"Il y a des millions de personnes qui souffrent beaucoup plus que moi physiquement et moralement. Je ne me sentirais pas un homme bien de faire partie de ces premiers cas qui bénéficient de cette expérimentation", ajoute Laurent Puisais.

Du cannabis sous forme de gélules, d'huiles et de fleurs séchées

En 2019, l'Assemblée nationale avait autorisé ce test grandeur nature mais son début avait été retardé à cause de la crise sanitaire. L'expérimentation devra commencer avant mars 2021. Les médicaments se présenteront sous forme d'huiles, de gélules et de fleurs séchées à vaporiser mais en aucun cas sous forme de cannabis à fumer.