Cannes lance la vaccination des quinquagénaires sans comorbidité

Avec plus d'un mois d'avance sur le calendrier vaccinal national, la ville de Cannes a démarré ce jeudi la vaccination des habitants de 50 ans et plus.

Malgré les critiques et les remarques du Ministre de la Santé, la ville de Cannes a bien démarré ce jeudi 8 avril la vaccination des habitants de 50 ans et plus. Le maire LR, David Lisnard assume d'être en avance et explique qu'il faut vacciner rapidement "pour retrouver une vie économique, culturelle, cultuelle normale au plus vite".

Non, nous n'avons pas eu plus de vaccins qu'ailleurs, mais en commençant la vaccination début janvier, Cannes et ses équipes ont optimisé les doses reçues, sans jamais faire de gaspillage.

Près de 4.000 quinquagénaires cannois se sont déjà inscrits pour recevoir leur première dose de vaccin. En commençant, la vaccination des 50 ans sans comorbidité, Cannes a plus d'un mois d'avance sur le calendrier vaccinal national. La vaccination des 50 ans est prévue normalement le 15 mai. Le préfet des Alpes-Maritimes rappelle que les centres de vaccination doivent s'engager à respecter strictement la cible vaccinale fixée par le gouvernement.

Des quinquagénaires cannois soulagés, qui se sentent privilégiés

Ce jeudi 8 avril au centre de vaccination du Palais des Festivals de Cannes, une soixantaine de quinquagénaires ont pu recevoir une première dose de vaccin Pfizer. Parmi eux, Laurence, professeur d'Espagnol de 55 ans ravie de pouvoir être vaccinée. L'enseignante sait qu'elle est privilégiée. Elle se fait vacciner quasiment au même moment que ses parents de 82 et 83 ans qui habitent dans le Limousin et qui ont eu du mal à décrocher un RDV. Mais la Cannoise ne pense pas voler de dose, pour elle, le maire a simplement bien géré cette campagne de vaccination. Pour Laurence, ce vaccin est un passeport pour la liberté. L'enseignante espère ainsi bientôt pouvoir aller en Suisse voir sa fille.