Cannes sensibilise aux gestes qui sauvent contre les arrêts cardiaques

Plus de 90% des arrêts cardiaques sont fatals lorsqu'il n'y a pas de prise en charge. Partant de ce constat terrible, la mairie de Cannes, les pompiers et le Rotary Cannes Pays de Lérins organisent une journée de sensibilisation aux gestes qui sauvent ce mardi à la gare maritime. L'objectif est de former les gens au massage cardiaque, ainsi qu'à l'usage des défibrillateurs, l'idée étant de prendre en charge la victime du mieux possible en attendant l'arrivée des secours.

À Cannes, 101 défibrillateurs bientôt accessibles sur l'ensemble de la ville

Avec 101 défibrillateurs bientôt accessibles, la Ville de Cannes est fournie en défibrillateurs automatiques et semi-automatiques et continue d'en installer. Encore faut-il savoir les utiliser dans l'urgence. Maîtriser le massage cardiaque -et notamment le fameux rythme basé sur la chanson Stayin' Alive des Bee Gees- est aussi essentiel.

Rendez-vous à la gare maritime de 10h à 17h ce mardi 15 novembre.