Cantal : le bus Covid a fait étape à Massiac

Double événement ce mardi matin à Massiac : le marché hebdomadaire et le bus Covid. Ce véhicule, appelé à sillonner les routes du département, va à la rencontre des habitants qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne veulent pas encombrer les cabinets médicaux pour effectuer un test PCR. Ce mardi matin, il était garé sur la place du Foirail à Massiac.

Des tests gratuits effectués en plein air

Pas de salle d'attente, pas de rendez-vous. Ici, on vient quand on veut. Quelques brèves formalités administratives et le candidat au test est accueilli sous un auvent tendu devant le bus. Le prélèvement se fait donc en plein air. Deux infirmiers du laboratoire Sylab d'Aurillac sont dédiés à l'opération qui prend quelques minutes à peine.

Nathalie Charderon, infirmière, gantée et masquée, rassure les patients : "Ce n'est pas douloureux, juste désagréable, ça fait un peu pleurer !". Le résultat, s'il est positif, est communiqué dans les 24 heures à la personne.

Un test PCR effectué à Massiac par l'équipe itinérante du laboratoire Sylab © Radio France - Dominique Manent

Bruno, 61 ans, s'occupe de sa maman très âgée, donc à risque. Pour lui, ce dispositif est très pratique, très intéressant. "Sinon, je ne serai pas allé me faire tester" dit-il.

Un vrai service rendu aux habitants

Le maire de la commune, Didier Achalme, est venu faire un tour sur place, pour vérifier que tout se passe bien avec ses concitoyens. _"C'est un vrai service, rendu aux personnes âgées, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou encore à ceux qui travaillent"_. Par ailleurs, il évite d'encombrer les cabinets médicaux et infirmiers.

Thomas Charbonnier, directeur du laboratoire Sylab, confirme. L'intérêt de la démarche est bien d'aller au devant des habitants, ceux qui n'ont pas un laboratoire à proximité de chez eux par exemple. Autre avantage : il évite aux communes de prévoir un local à désinfecter. "Quand le bus repart, tout est propre !".

Ce mercredi, le bus reste au garage. Jeudi, il sera à Maurs et Laroquebrou. Vendredi à Murat. Le planning est sur le site du Conseil départemental du Cantal.