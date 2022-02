Cantal : le seul centre en France dédié à la maladie de Parkinson ferme ses portes faute de personnel

Installé à Ydes, dans le Cantal, ce centre unique en France, dédié aux malades parkinsoniens, a dû fermer ses portes à cause du manque de personnel soignant. Une fermeture que les soignants et les patients espèrent provisoire.

Le centre Parkinson d'Ydes dans le Cantal était un lieu unique, dédié à l’accueil de patients atteints de la maladie de Parkinson, la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France après Alzheimer. Ce centre, extension du service de soins de longue durée du Centre Hospitalier de Mauriac, accueillait des malades venus de toute la France qui trouvaient là un accompagnement et des traitements personnalisés. Mais il doit aujourd’hui fermer ses portes. Les deux derniers résidents quittent les lieux aujourd'hui, 2 février.

Le centre Parkinson d'Ydes avait ouvert en 2012 et comprenait une petite unité de 12 lits. La plupart des résidents étaient là pour un long séjour avec une équipe de médecins qui venait les voir une fois par semaine. Cette unité permettait de répondre aux besoins de malades Parkinson trop dépendants pour rester à la maison et pas assez atteints pour être hospitalisés.

Un "accueil spécialisé" plutôt que l’hôpital

"Cette unité Parkinson, tous nos résidents et toutes nos familles nous ont dit qu’ils aimeraient en voir une près de chez eux, confie la docteure Pauline Brethomé, responsable de l'unité. Ces patients, qui souhaitent encore rester à domicile mais qui, malheureusement, évoluent dans leur maladie, ont besoin de solutions d’accueil spécialisées parce que, pour prendre en charge les malades parkinsoniens, il faut du temps, il faut des acteurs de santé qui sont formés à cette maladie très complexe."

L'agence régionale de santé du Cantal avait déjà annoncé la fermeture du centre d’Ydes l'an dernier, à cause de la baisse du nombre de résidents. Mais c'est le départ de deux infirmiers, qui n'ont pas été remplacés, qui a conduit à cette fermeture "provisoire". Un collectif se bat pour que le centre Parkinson d'Ydes puisse rouvrir un jour. Une pétition a été lancée sur change.org et a récolté jusqu’ici plus de 4.800 signatures.

Anne-Laure Dagnet