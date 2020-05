Cantal : une double séance de rattrapage pour la distribution de masques en tissu à Aurillac

La municipalité propose ce mardi et mercredi une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu récupérer leurs masques fournis par le département et la région en fin de semaine dernière. La distribution aura lieu dans les trois centres sociaux aurillacois.

Plus de 30.000 masques en tissu ont été remis vendredi et samedi dernier aux habitants d'Aurillac sur dix points de retrait. Des masques commandés par le Conseil départemental du Cantal et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les Aurillacois qui n'ont pas eu la possibilité de les récupérer, la municipalité a décidé de mettre en place des créneaux supplémentaires de distribution mardi 19 et mercredi 20 mai dans les trois centres sociaux de la capitale cantalienne.

Les trois points de distribution par secteur

1) Au centre social ALC Quartier Ouest, situé au 1er étage de l'espace Hélitas, boulevard Louis Dauzier, mardi et mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 18h30. Ce point de retrait concerne les bureaux de vote des Enfants Terribles, de l'école de Belbex, du Campus de la C.C.I., de Paul Doumer et de l'école des Alouettes.

2) Au centre social municipal du Cap-Blanc, situé 10 rue du docteur Chibret, mardi et mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Ce point de retrait concerne les bureaux de vote de l'école des frères Delmas, du centre social du Cap-Blanc, du C.O.S., de l'Hôtel de Ville et du centre Pierre Mendès-France.

3) Au centre social de Marmiers, 10 rue Raymond Cortat, mardi et mercredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Ce point de retrait concerne les bureaux de vote de l'école de la Jordanne, du centre social de Marmiers, de l'école de Tivoli, de l'école de Canteloube, et du collège de la Ponétie.

Les modalités de retrait des masques

Pour les personnes inscrites sur la liste électorale, retrait sur le site correspondant à leur bureau de vote sur présentation de leur carte d’électeur. Il est possible de venir avec les cartes d'électeur de proches ou d'amis afin de récupérer leurs masques.

Pour les personnes non-inscrites sur la liste électorale, retrait sur le lieu correspondant au secteur géographique du bureau de vote, sur présentation d'une pièce d'identité et d’un justificatif de domicile.

Le port du masque est obligatoire pour tous et une station de gel hydroalcoolique sera mise à disposition sur chacun des trois sites. Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Ville d’Aurillac : 04.71.45.46.46