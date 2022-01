Capteurs de CO2 : toutes les écoles de Grenoble vont être équipées d'ici la fin du mois, selon la mairie

Les capteurs de CO2 ne mesurent pas le taux de Covid-19 dans l'air, mais bien le dioxyde de carbone que nous rejetons quand nous respirons. S'il est élevé, il y a plus de chance qu'une personne positive en contamine d'autres : il faut donc aérer la pièce. 100 capteurs vont être mis en place dans les 76 écoles primaires de Grenoble. "On les met dans toutes les cantines, décrit le maire Éric Piolle. Certains vont tourner dans les salles de classes, en accord avec les enseignants."

À 200 euros par capteurs, l'investissement est important et l'État ne couvre, pour Grenoble, que 17% des coûts selon Éric Piolle. "C'est ridicule 17%, se désole-t-il. Ça reste des sommes raisonnables pour des villes comme Grenoble, mais entre les boîtiers et la formation on va être par loin de 40.000 euros au total. Pour moi, ça doit être à l'État de prendre en charge ces dépenses, on est livrés à nous-même. Ça me rappelle nos conversations avec mes collègues maires, lorsque nous étions forcés à la concurrence les uns avec les autres sur les masques, ça va être pareil avec les capteurs et c'est détestable."

La moitié des lycées équipés

Du côté des lycées, seulement la moitié sont équipés. 3.000 capteurs pour toute la région ont été achetés. Florence Dubessy est la vice-présidente à la Région, en charge des lycées : "On a fait un énorme effort, ça représente 1,6 million d'euros pour les 3.000 capteurs. Pour l'instant, on en est là, et on verra en fonction de l'évolution de la crise sanitaire si on continue ou pas." Quarante-sept lycées privés et publics -sur 84 au total en Isère- ont installé ces capteurs de CO2. À Grenoble, les lycées Notre-Dame, Vaucanson et Champollion sont par exemple équipés, comme Marie-Curie à Échirolles ou le lycée professionnel privé rural des Alpes, à la Mure.