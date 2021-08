Cardiaque et diabétique, un Haut-Saônois rêve de traverser l'Atlantique à la voile

Traverser l'Atlantique en solitaire à la voile. C'est le projet et le défi de Romain Chatton. Mais pour cet habitant de Plancher-Bas, en Haute-Saône, c'est sûrement plus qu'un défi. Cet enseignant en lycée à Belfort a survécu à un infarctus en 2017 et souffre de diabète chronique. A 50 ans, le Nancéien d'origine veut surtout montrer que même malade, le sport est un atout pour sa santé. Que ça lui sauve la vie depuis son attaque cardiaque. Et pour le prouver, il a donc décidé de faire cette course à la voile, des Sables d'Olonnes à la Guadeloupe. Une course prévue en 2023 pour laquelle il doit encore se qualifier. Mais Romain Chatton est déterminé à aller au bout de son projet, de son rêve.

"Même après un tel accident, on est toujours vivant" - Romain Chatton

En 2017, Romain Chatton est victime d'un infarctus qui va changer sa vie "Ça a été le vrai déclencheur. Je me suis dit s'il y a vraiment un truc que je veux faire dans ma vie avant de passer l'arme à gauche, parce que je peux vous dire que ce jour-là, je me suis senti partir, donc très clairement, en y réfléchissant un peu, cette Transatlantique, c'est quelque chose qui me tient à coeur, et que j'ai vraiment envie de réaliser". Et l'enseignant de Plancher-Bas, fan de voile depuis toujours, n'a alors plus que son projet en tête. Egalement diabétique, Romain Chatton suit les conseils de son médecin de pratiquer du sport, ou une activité physique pour rester en bonne santé.

La promotion du sport-santé

Lui, le sportif du "dimanche" comme il se qualifie, se met à pratiquer diverses disciplines comme le ski, le cyclotourisme et donc la voile, sa passion. A son rythme mais avec des bienfaits évidents "L'activité physique régule mon diabète, j'ai un diabète beaucoup plus équilibré quand je pratique une activité physique ou sportive (Romain Chatton tient à bien distinguer les deux approches)." Et si traverser l'Atlantique à la voile en solitaire, pour quelqu'un de cardiaque et diabétique peut paraître dangereux, pas pour le Haut-Saônois "Je pars certes sur un défi extrême (traversée en solitaire, sans assistance sur des bâteaux de 6m50 de long et 3 de large), mais le message que je veux faire passer, c'est que l'activité physique est bénéfique pour tous, et sans cette activité-là, il serait inenvisageable que je me lance dans un tel défi. Même malade, même après un infarctus, on est toujours vivant, et on peut faire des choses".

Un appel à financer le projet

Il existe des réseaux sport-santé comme dans le Territoire de Belfort qui oeuvrent pour le bien-être à travers l'activité physique. Romain Chatton est d'ailleurs soutenu dans son projet par l'Association Lointaines Destinations, l'Agence Régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, ou encore le comité départemental olympique et sportif du Territoire de Belfort. Mais l'enseignant doit encore trouver un bâteau, et se qualifier pour cette course prévue en 2023. Le Haut-Saônois a aussi besoin de trouver des partenaires financiers pour boucler ses 80 mille euros de budget.