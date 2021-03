Carnaval non déclaré à Marseille : les services de réanimation s'inquiètent des conséquences sanitaires

Pour le professeur Laurent Papazian, chef de service réanimation à l'Hôpital Nord, le carnaval de dimanche à Marseille va faire rebondir le nombre de contaminations au covid-19. Ce médecin le déplore d'autant plus que la vaccination commence à porter ses fruits chez les plus de 75 ans.

Un carnaval non autorisé avec 6.500 participants, la plupart non-masqués s'est déroulé ce dimanche à Marseille. Les images de ce défilé font réagir les soignants de la ville mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. Ce lundi matin sur France Bleu Provence, le Professeur Laurent Papazian s'est dit "surtout inquiet des conséquences" de cette fête géante de dimanche entre la Plaine et la Canebière. "Nous sommes sur le fil du rasoir, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. On est passé près d'un reconfinement. Il ne faudrait pas grand chose pour que les conditions soient réunies pour des mesures plus contraignantes."

"Il est évident que sans protection et avec la proximité entre les participants au carnaval, il va y avoir un rebond dans les contaminations" - Pr Laurent Papazian

Pour le médecin marseillais, "il est évident que sans protection et avec la proximité entre les participants au carnaval, il va y avoir un rebond dans les contaminations. Ce que ces personnes ont du mal à comprendre, c'est qu'elles peuvent infecter leur entourage".

"Toutes les semaines en région PACA il y a 50 morts en réanimation" - Le Pr Laurent Papazian sur France Bleu Provence

Il y a désormais des patients moins âgés en réanimation

Selon le Professeur Papazian, ce genre de rassemblement de masse sans protection est d'autant plus dommage que "grâce à la vaccination, les contaminations des plus de 75 ans ont très nettement diminué. Dans notre service de réanimation, à l'Hôpital Nord, nous avons 30 patients et aucun n'a plus de 75 ans. Ce sont surtout des personnes qui ont entre 50 et 65 ans. On a même trois jeunes d'une trentaine d'années. Et il faut rappeler que chaque semaine, il y a 50 morts dans les services de réanimation de la région PACA".

"Ce que je déplore, c'est l'impatience de certains"

Le chef de service conclut : "Ce que je déplore, c'est l'impatience de certains. Encore une fois, grâce à la vaccination chez les personnes les plus fragiles, on peut attendre des contraintes moins pesantes dans les prochaines semaines. On peut espérer la reprise des activités mises à l'arrêt depuis un an. Mais le comportement irresponsable de ce genre de fêtards risque fort de retarder ce retour à une vie plus acceptable".

