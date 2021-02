"Carnet de guerre Covid-19", le livre de Didier Raoult sur un an de crise sanitaire

L'infectiologue controversé revient dans un livre à paraître le 11 février sur l'épidémie de Covid-19 et sa gestion. Un recueil des prises de ses prises de parole depuis un an sous-titré "Le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle".