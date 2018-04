Nez qui coulent, éternuements, yeux rougis : presque toute la France est actuellement touchée par les allergies. Et pour cause, ces derniers jours les concentrations de pollens de bouleaux ont battu des records et même atteint un pic inédit depuis 25 ans à Paris selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Un pic inédit depuis 25 ans

Seul le Sud et la pointe du Finistère semblent épargnés. L’Est est surtout touché par les pollens de frênes et de charmes, alors que le Sud lui est concerné par les pollens de platanes et de chênes.



A Paris, le record de pollens de bouleaux, qui datait de 1993, a déjà été battu alors que la saison n’est pas terminée. Les pollens de graminées ont également fait leurs premières apparitions.