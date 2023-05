CARTE - Allergies : la quasi-totalité de la France en alerte rouge aux pollens de graminées

Le nez qui coule, les yeux qui grattent ou qui gonflent, le palais qui démange, une grande fatigue... les jours à venir s'annoncent encore difficiles pour toutes les personnes allergiques aux pollens de graminées. La quasi-totalité des départements de la France métropolitaine sont en alerte rouge aux pollens de graminées, soit le risque maximal, note le réseau Réseau national de surveillance aérobiologique , qui a mis à jour sa carte des risques ce lundi 29 mai. Seuls six départements de l'ouest sont classés en jaune, avec un risque moyen.

La dispersion des pollens favorisée par le beau temps

"Le vent et le soleil favoriseront l'émission et la dispersion des pollens dans l'air", indique le Réseau de surveillance. Le RNSA indique aussi que depuis près d'une semaine, des concentrations importantes de pollens de graminées sévissent sur la région parisienne. Un pic a eu lieu ce lundi matin, et les concentrations resteront importantes au minimum jusqu'en milieu d'après-midi.

Autour de la Méditerranée, en plus des graminées, on retrouvera des pollens de pariétaires (urticacées) et d'olivier avec un risque d'allergie de niveau moyen à élevé.

Risque plus faible pour les autres pollens

Pour les derniers pollens de chêne, le risque d'allergie ne dépasse pas le niveau faible à localement moyen. Le risque est également faible pour les pollens de plantain, oseille et orties (urticacées), note le RNSA.

Le bulletin vidéo des prévisions du pollen

Bulletin allergo-pollinique vidéo du 25 mai 2023