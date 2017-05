CARTE - Allergies : les pollens de graminées arrivent

Les personnes allergiques vont devoir prendre leurs précautions dans les jours à venir. Le risque d'allergie aux pollens de graminées va devenir de plus en plus élevé sur toute la France. Pour le moment, il est surtout élevé au sud d'une ligne qui va de l'Ille-et-Vilaine au Var.

Les pollens de graminées seront présents sur tout le territoire ces prochains jours, indique le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ce mardi. "La fraîcheur et la pluie ont un peu limité la concentration des pollens de graminées sur le territoire", explique Gilles Oliver, aérobiologiste au RNSA. "Mais dès que le soleil va s'installer, les pollens se généraliseront, et le risque d'allergie va devenir de plus en plus élevé."

L'ensemble du territoire concerné d'ici la mi-mai

"Les pollens de graminées sont de plus en plus nombreux dans l'atmosphère, ajoute le spécialiste. Pour le moment, ils sont surtout présent dans le sud-ouest. Mais ils vont gagner toute la France d'ici à la mi-mai", c'est à dire d'ici une dizaine de jours. Cauchemar des allergiques, provoquant rhumes des foins et irritations des yeux, voire conjonctivites, les pollens de graminées sont présents sur le territoire jusqu'à la fin du mois de juin.

Les allergiques vont devoir commencer à prendre leur traitement" - Gilles Oliver, aérobiologiste.

"Les allergiques vont devoir commencer à prendre leur traitement, prévient Gilles Olivier. Les personnes sensibles doivent aussi éviter de sortir en pleine journée. "Il vaut mieux sortir tôt le matin ou tard le soir, car le pollen circule plus facilement avec la lumière du jour." Avant l'arrivée massive des graminées, les pollens les plus présents sur le territoire ces jours-ci sont les pollens de chêne, avec un risque moyen. La concentration en pollens de bouleau, elle, touche à sa fin, mais ces pollens s’attardent encore sur les hauteurs.