CARTE - Allergies : avec les températures printanières, les pollens sont (déjà) de retour

Selon les prévisions publiées ce vendredi 22 février 2019 par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque allergique sera très élevé sur tout l'arc méditerranéen dans les prochains jours, principalement du fait des pollens de cyprès et des pollens de frênes.

Risque maximum autour de la Méditerranée

Avec des températures très élevées pour la saison, les concentrations de pollens de cyprès explosent en effet autour de la Méditerranée, avec un risque d’allergie au niveau maximum de 5/5. Les pollens de cyprès gagnent aussi du terrain sur le reste du pays vers le Nord, l’Est et l’Ouest mais en plus faible quantité que dans le Sud.

-

Les noisetiers et les aulnes sont bien en fleurs sur tout le pays et les concentrations de pollens sont en augmentation. Le risque d’allergie varie entre le niveau moyen la plupart du temps et localement le niveau élevé pour certains départements du Sud-Ouest et du Centre-Est.

Les pollens de frêne et de peuplier seront en progression sur les prochains jours. Présents encore essentiellement sur la Méditerranée, ils gagneront de plus en plus de terrain.

La pollution n'arrange rien

À noter que les températures douces de ce début d'année ont déjà permis à quelques graminées de se développer sur le Sud-Ouest avec un risque de niveau faible.

L'organisme alerte également sur le niveau de pollution atmosphérique, qui peut exacerber les symptômes d'allergie aux pollens en fragilisant notamment les voies respiratoires. Les allergiques doivent impérativement suivre leur traitement ou consulter leur médecin en cas de symptômes.