CARTE - Allergies : les pollens sont (déjà) de retour, sept départements en risque rouge

Selon les prévisions du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque allergique est très élevé sur tout l'arc méditerranéen et dans l'Est principalement du fait des pollens de cyprès.

Risque maximum autour de la Méditerranée

Rhumes des foins, conjonctivites, démangeaisons... Le dernier bulletin du RNSA fait état d'un risque d’allergie maximum de 5/5 dans plusieurs départements du Sud-Est - le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l’Aude et les Pyrénées-Orientales - où les concentrations de pollens de cyprès explosent. Ces pollens gagnent aussi du terrain dans le Sud-Ouest, et le nord du pays mais en plus faible quantité que dans le sud.

Attention aux pollens d'aulnes et de noisetiers dans le Nord-Est

Le risque d'allergie est aussi localement élevé à très élevé pour certains départements du Nord-Est - le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges - où les noisetiers et aulnes sont déjà en fleur à cause "des températures au-dessus des normales de saison pour un mois de février".