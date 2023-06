CARTE - Allergies : tous les départements, sauf le Finistère, en alerte rouge pour les pollens de graminées

Des journées ensoleillés ponctuées de crises d'éternuements, de démangeaisons aux yeux ou de quintes de toux. Voilà à quoi ressemble le printemps pour de nombreuses personnes allergiques aux pollens de graminées. Depuis ce vendredi, tous les départements de France sont concernés par un risque maximal, à l'exception du Finistère où le risque est moyen, indique le RNSA, le Réseau national de surveillance aérobiologique.

La carte du risque d'allergie aux pollens de graminées. © Visactu - Visactu

Le beau temps responsable de la dispersion des pollens

Les belles conditions météorologiques ensoleillées et les températures élevées favorisent l'émission et la dispersion des pollens de graminées dans l'air, précise le RNSA. Seules les rares averses peuvent apporter un répit temporaire aux allergiques, juste le temps que la pluie plaque les pollens au sol, précisent les experts.

Risque plus faible pour les autres types de pollens

Les risques sont moins élevés pour les autres types de pollens. Concernant les derniers pollens de chêne, le risque d'allergie ne dépasse pas le niveau faible à localement moyen. Le risque d'allergie est faible pour les pollens de plantain, d'oseille et d'orties (urticacées).

Autour de la Méditerranée, en plus des graminées, on retrouve des pollens de pariétaires (urticacées) et d'olivier, avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen.